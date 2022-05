1° Torneo amatoriale di scacchi per bambini a Villa Fassini

Il piccolo gruppo di mamme che hanno adottato Villa Fassini continuano a sorprendere con le loro iniziative tra il ludico e l’educativo rivolte a bambini e ragazzi del quartiere e a quanti ne sappiano far tesoro.

L’iniziativa è il 1° Torneo di Scacchi tenuto dal Maestro Claudio Pellegrini della Federazione Scacchi Italiana che il 21 maggio 2022 en plein aire nell’area ludica di Villa Fassini terrà un corso di apprendimento di questo antichissimo gioco per bambini dai 7 ai 15 anni, mentre un laboratorio di avvicinamento agli scacchi sarà rivolto ai bambini dai 4 ai 6 anni; sono pure previste postazioni per giocatori già esperti. Ninni, la comunicatrice di Villa Fassini aggiunge: “L’occasione è favorevole per stare tutti insieme, giocare a scacchi e impararne le regole. Gli scacchi sono un gioco inclusivo e fatto per pensare, a tutte le età; giocano i bambini e giocano i nonni, si gioca a scacchi per riprendersi un po’ del tempo che le nostre vite frenetiche ci rubano, si gioca per stare insieme e per stringersi la mano. Gli scacchi non parlano nessuna lingua ma le parlano tutte, perché si gioca in tutto il mondo e con le medesime regole!”

L’iniziativa è patrocinata dal Municipio IV Roma Capitale.

Il Circolo Fassini

Il Circolo Fassini dal novembre 2021 ha ufficialmente adottato Villa Fassini su Via Tiburtina, al fine di sottrarre all’incuria quanto è oggi sopravvissuto del parco di quella che fu la grande Villa del barone Fassini e che oggi rappresenta l’unica stretta striscia di verde soffocata da una parte da una strada a forte scorrimento (via F, Fiorentini) e dall’altra da un intenso agglomerato di case.

A concretizzare scopi e a realizzare eventi è un gruppetto di mamme del quartiere di Casal Bruciato sostenuto dal Circolo Arci Fassini. Curarsi di questa villa è stabilire un prezioso punto di incontro e socializzazione per i residenti e loro bambini, il luogo dove instaurare attaccamento e rispetto per lo spazio vitale, un luogo per quanto possibile sano, e decoroso.

La sede del Circolo Fassini è in Via dei Crispolti 63.

Aggiornamenti sulle iniziative del Circolo Fassini e delle sue mamme sono sulla pagina Facebook: Comitato area ludica villa Fassini.