10, 11, 12 e 13 gennaio stop ai veicoli più inquinanti

10 gennaio – Le centraline di monitoraggio sulla qualità dell’aria, nella giornata di ieri a Roma, hanno rilevato una situazione di criticità dovuta al superamento dei livelli consentiti per legge di PM10 in molte zone della città e di NO2 a Tiburtina. Al fine di contenere l’inquinamento atmosferico, la Sindaca Virginia Raggi, con le Ordinanze n. 9/2020 e la n. 10/2020, ha disposto un prolungamento della limitazione alla circolazione per i veicoli più inquinanti per le giornate del 10, 11, 12 e 13 gennaio 2020.

