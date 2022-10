10 ottobre 2022, Giornata Mondiale Salute Mentale

“Oggi 10 ottobre 2022 celebriamo la Giornata mondiale della salute mentale che ha acquisito sempre più importanza, soprattutto con riguardo agli ultimi due anni, durante i quali abbiamo assistito ad una preoccupante ondata di disordini e disturbi legati al benessere psicologico. Gli effetti del post Covid, della guerra in Ucraina e della crisi economica stanno mettendo sempre più a dura prova la capacità di resistenza delle persone e non dimentichiamo che il benessere psicologico è fondamentale per avere una buona salute mentale e fisica. Auspichiamo un incremento sempre maggiore dei servizi e ciò anche attraverso l’aumento della spesa pubblica sanitaria destinata alla salute mentale che, dall’attuale 3,5%, arrivi almeno alla media europea del 10% e siamo certi che il nascente Governo di centrodestra a guida Meloni saprà dare una risposta ai nostri concittadini”.

Lo dichiara Francesco Figliomeni, responsabile nazionale delle politiche sociali di Fratelli d’Italia.