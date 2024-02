“100 parchi per Roma”, 35 milioni di euro per i primi 16 progetti

Il Piano “100 Parchi per Roma” è l’ambizioso progetto che ha come obiettivo il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione di 100 parchi e aree verdi della città in 10 anni restituendole alla piena fruibilità pubblica.

Il Sindaco Roberto Gualtieri, l’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti Sabrina Alfonsi e il Presidente della Commissione Ambiente Giammarco Palmieri hanno presentato il Piano in Campidoglio e, nello specifico, i primi 21 interventi per un importo complessivo stimato in circa 63 milioni di euro.

Sono 16 i progetti già finanziati con uno stanziamento in bilancio di oltre 35 milioni di euro. Entro il 2024 saranno attivati i cantieri di riqualificazione del Parco delle Tre Fontane e Villa Flora e, sempre entro il 2024, verranno espletate le procedure di gara per l’affidamento dei lavori degli altri 14 progetti finanziati.

Il Piano “100 parchi per Roma” è stato concepito come un masterplan strategico che ha l’obiettivo di costruire una vera e propria infrastruttura verde della città adottando criteri di progettazione mirati a creare quanto più possibile elementi di connessione tra i parchi e le aree verdi oggetto degli interventi di riqualificazione. Tutti i progetti vanno ad intervenire al di fuori delle Mura Aureliane, individuando parchi e giardini già esistenti e recuperando aree inutilizzate o degradate per renderli verde pubblico fruibile.

“Siamo al lavoro per rigenerare intere aree della città con la partenza dei cantieri relativi ai PUI e ai PINQuA, ma anche con lo sblocco di interventi fondamentali in tante altre zone che reclamavano attenzione da decenni, sulle strade, nelle case popolari, recuperando strutture abbandonate, creando nuovi parchi fluviali” ha ricordato il Sindaco Roberto Gualtieri.

“La prima tranche di interventi fa parte del grande investimento sui parchi e le aree verdi che abbiamo già avviato per circa 142 milioni di euro, con i 20 progetti già realizzati e in corso, e i 21 presentati oggi;- ha spiegato ancora il Sindaco – L’obiettivo è realizzare 50 interventi per la fine della legislatura e ulteriori 50 nella prossima, un tassello fondamentale dello sforzo ciclopico per cambiare il volto di tante piccole e grandi realtà, migliorandole e trasformandole in nuovi spazi pubblici e polmoni verdi per decine di quartieri, ricucendo territori, creando connessioni, valorizzando ricchezze ambientali e storiche, favorendo la socialità. Roma è già la città più verde d’Europa ma occupa un territorio vastissimo, ricco di spazi che aspettavano solamente di essere resi davvero fruibili dai cittadini. L’attesa sta finendo quel tempo è ora arrivato”.

“Potenziare il sistema dei parchi significa anche creare corridoi ecologici che costituiscono un fattore determinante nella sfida della sostenibilità, per il contrasto ai cambiamenti climatici e per la qualità ambientale della città; – ha sottolineato l’Assessora Alfonsi – si tratta di rimettere al centro lo straordinario patrimonio naturale di Roma e di intendere il Verde quale elemento chiave per una sfida mirata alla sostenibilità, alla crescita sociale e alla promozione del benessere delle persone”.

