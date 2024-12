12 dicembre: 55° Anniversario della strage fascista all’Agenzia della Banca Nazionale dell’Agricoltura di Piazza Fontana, a Milano

“[…]”.” Io so i nomi dei responsabili della strage di Milano del 12 dicembre 1969. Io so i nomi dei responsabili delle stragi di Brescia e di Bologna dei primi mesi del 1974.”. “[…]”. “Io so. Ma non ho le prove. Non ho nemmeno indizi. […].” (Pierpaolo Pasolini, “Che cos’è questo golpe”, Corriere Della Sera, 14 Novembre 1974).

******

“Ignoravamo quale fosse la grande e diffusa potenza di quell’organizzazione, ne ignoravamo i disegni politici, le finalità e, soprattutto, il fatto che a quella loggia segreta fossero affiliati dirigenti di aziende, delle forze armate e di polizia, dirigenti dei servizi segreti, esponenti politici e funzionari dello Stato.” (Ugo Pecchioli, Tra misteri e verità. Storia di una democrazia incompiuta, Milano, Baldini e Castoldi, 1995, p.135)

La dichiarazione che precede è del Senatore Ugo Pecchioli, Responsabile per il PCI dei Problemi dello Stato, negli anni dei Governi di “solidarietà nazionale” e venne rilasciata in relazione alla scoperta, il 17 Marzo 1981, a Castiglion Fibocchi (Arezzo), nella Villa di proprietà di Licio Gelli, degli elenchi dei 962 iscritti alla Loggia Massonica Coperta “Propaganda 2”, da parte dei Giudici Giuliano Turone e Gherardo Colombo.

********

“Sono orgoglioso di avere fatto tutto il mio dovere a favore della patria e di non appartenere a quel gruppo di traditori che, nonostante il giuramento solenne prestato all’inizio della carriera, si è poi volto all’obbedienza di una loggia massonica segreta che certamente è la responsabile di tutti i depistaggi avvenuti nel corso e a seguire delle varie stragi.” (Generale Pasquale Notarnicola, 1930-2021, Memorie)

*******

Durante il tempo della nostra Resistenza antinazifascista (Settembre 1943-Aprile 1945) molti furono gli esempi di militari del Regio Esercito che all’8 Settembre del 1943, dopo la proclamazione dell’Armistizio, passarono nelle fila partigiane (o contribuirono a crearle) combattendo (e spesso cadendo) per un’Italia libera, democratica, indipendente; un’Italia diversa da quella in cui gli era toccato di vivere e che avevano dovuto servire, in armi, fino al giorno della scelta, ovvero del passaggio dalla parte giusta della Storia. Per tutti e per la nostra Memoria, ne cito solo tre: Benvenuto (Nuto) Revelli, Pompeo Colajanni ed Enrico Martini Mauri (il secondo Cognome, Mauri, era, in realtà, il suo nome di battaglia partigiano che, dopo la guerra, Enrico Martini volle aggiungere al suo cognome anagrafico), Ufficiale degli Alpini in SPE, Servizio Permanente Effettivo il primo, Capitano di Cavalleria il secondo e Maggiore degli Alpini il terzo.

Non so se il Generale Pasquale Notarnicola nel suo servizio allo Stato democratico si richiamasse ai valori incarnati dai militari partigiani che ho citato, ma credo di poter affermare di sì e il Libro di Memorie che oggi porto alla vostra attenzione: “Tra le Nebbie della P2, Memorie inedite di un capo dei Servizi”, curato dallo Storico Angelo Ventrone e da poco mandato in Libreria dalla Casa Editrice Donzelli, nella Collana “Sagine”, sembra proprio collocarlo dalla parte giusta della Storia, la Storia del tentativo democratico di scoprire e sconfiggere le trame eversive sviluppate negli anni dal 1969 al 1980, le trame della cosiddetta “strategia della tensione”, meglio dello stragismo fascista e piduista che centinaia di morti e feriti ha causato oltre ad avere aperto una serie numerosa di ferite profonde nel tessuto sociale del nostro Paese.

Perché faccio questa affermazione? Perché il Generale Pasquale Notarnicola ha sempre servito fedelmente la Repubblica a differenza di molti suoi colleghi. Lo dimostrano le pagine del Volume di cui sopra, ovvero le sue Memorie, nelle quali racconta le difficoltà incontrate per restare coerente ai valori democratici dello Stato che serviva e anche racconta i diversi tentativi operati dai colleghi nei suoi confronti per spingerlo ad entrare in una o nell’altra delle “bande” contrapposte, nate in quegli anni nei Servizi (SISDE, SIM e SISMI) e che cercavano di condizionarne il lavoro, sempre facendo in modo che quanto facevano non fosse mai a vantaggio della Repubblica e della verità effettuale delle cose.

Il SISMI, Il Generale Westmoreland, la P2 e un Manuale Militare, definito “Top Secret”

Cosa fosse il “Field Manual 30/31 B”, redatto l’8 Novembre 1970 dal Generale americano William Childs Westmoreland (Comandante in Capo dell’Esercito USA dal 1964 al 1968) e perché lei lo portasse con sé, gli Agenti lo avranno certamente chiesto alla figlia di Licio Gelli, Maria Grazia. avendone trovata una copia nella sua borsa, quando, il 4 Luglio del 1981, la ragazza venne fermata all’Aeroporto di Fiumicino, proveniente da Rio De Janeiro.

Nei gironi successivi a quel fermo, di quel Manuale “Top Secret” si disse di tutto e di più. Si ipotizzò, infatti, trattarsi di un Testo per la “guerra non ortodossa”, ma in realtà era qualcosa di più. Si trattava, nei fatti, di un Manuale che spiegava ai militari e agli 007 USA come infiltrarsi nei gruppi estremisti di altri Paesi e far crescere, al bisogno, di volume e livello la loro azione violenta. Il Field Manual 30/31 B, era un Manuale segretissimo, ma il SISMI, il nostro Servizio per le Informazioni e la Sicurezza Militare, ne aveva una copia autentica in Archivio. Alcuni Quotidiani, all’epoca del fermo di Maria Grazia Gelli (e non solo i Giornali), affermarono ancora – con certezza – che quel Manuela fosse un falso, ma a smentirli ci pensò il Generale Pasquale Notarnicola che testimoniò sull’autenticità di quel Documento, avendone lui stesso vista una copia negli Archivi romani del SISMI.

******

Occorre qui ricordare che in una Riunione, meglio in un Convegno niente affatto clandestino, tenutosi nell’Hotel Parco dei Principi di Roma, dal 3 al 5 Maggio del 1965, si discusse proprio degli argomenti contenuti in quel Manuale Top Secret made in USA.

Quel Convegno romano sulla “guerra rivoluzionaria” venne organizzato da tre giornalisti di estrema destra, Enrico de Boccard(ex repubblichino), Gianfranco Finaldi ed Edgardo Beltrametti e sponsorizzato sia dall’istituto per gli Affari Strategici “Alberto Pollio” (chiuso subito dopo la fine di quel Convegno) sia dall’allora Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, il Generale Giuseppe Aloja (del quale Beltrametti figurava essere un “consulente militare”). Inoltre, finanziariamente l’organizzazione del Convegno fu resa possibile da fondi forniti dal SIFAR – prima diretto dal Generale Egidio Viggiani, poi sostituito dal Generale Giovanni Allavena e, in particolare, dall’Ufficio REI, Ricerche Economico-Industriali, allora diretto dal Colonnello Renzo Rocca che, il 28 Giugno 1968, sarà trovato suicidato con un colpo di pistola alla tempia nel suo Ufficio nei pressi di Piazza Barberini a Roma.

A quel Convegno parteciparono diversi Ufficiali dello Stato Maggiore dell’Esercito, come il Colonnello Adriano Magi Braschi, (poi promosso Generale) tra i massimi Esperti italiani di “guerra non ortodossa” e in rapporti stretti con esponenti di Ordine Nuovo; come anche alcuni noti esponenti della destra estrema, come Pino Rauti, ex repubblichino e missino nonché fondatore del c entro Studi Ordine Nuovo, Stefano Delle Chiaie, fondatore dell’Organizzazione nazifascista, Avanguardia Nazionale, Pio Filippani Ronconi, cultore del pensiero di di Julius Evola e. durante l’occupazione tedesca, facente parte delle Waffen SS e Carlo Maria Maggi, responsabile della Cellula veneta di Odine Nuovo.

A quel Convegno parteciperanno anche giornalisti come Giorgio Torchia, del Quotidiano romano di destra “Il Tempo” (che terrà una Relazione intitolata: “Dalla guerra d’Indocina alla guerra del Viet Nam”) o come Guido Giannettini, giornalista parlamentare che poi risulterà essere a libro paga del SID, il Servizio Informazioni della Difesa, registrato come l’”Agente Z” (che terrà una Relazione intitolata: “La varietà delle tecniche nella condotta della guerra rivoluzionaria”).

Va ancora osservato che quanto discusso durante quel Convegno non rimase nel campo delle dissertazioni teoriche. Già l’anno dopo (1966) l’Ufficio Affari Riservati del Viminale, guidato da Federico Umberto D’Amato (alto Funzionario di Polizia dello Stato democratico, iscritto alla P2 con tessera n.55) oggi deceduto, ma indicato dai Giudici bolognesi come uno dei mandanti della strage alla Stazione ferroviaria della città del 2 Agosto 1980, organizzò l’affissione di massa di manifesti filocinesi, con l’obiettivo di indebolire il PCI. Inoltre, ad una quantità di Ufficiali in Servizio furono inviati opuscoli, stilati dal nazifascista padovano Franco Freda, che incitavano le Forze Armate a costituire ‘Nuclei per la Difesa dello Stato’, mentre Il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Giuseppe Aloja, promoveva nell’Esercito “Corsi d’ardimento” per preparare Ufficiali e soldati alla guerriglia.

Inoltre, relativamente ai ‘Nuclei di Difesa dello Stato’, occorre ancora ricordare che con questa denominazione si costituirà, nel 1966, una Organizzazione paramilitare segreta, sicuramente attiva in Italia fino al 1973, di cui facevano parte esponenti della destra eversiva e dell’intelligence militare italiana, in contatto con personale delle Basi militari statunitensi operative nel nostro Paese e collegati con Organizzazioni eversive di destra composte in prevalenza da civili, quali Ordine Nuovo (Pino Rauti, Carlo Maria Maggi e soci) e la Rosa dei Venti (Amos Spiazzi, Roberto Cavallaro e soci).

Il momento politico era propizio per dare inizio alle operazioni di “guerra non ortodossa” e a questo proposito lo Storico Angelo Ventrone, nella Prefazione del Libro di Memorie del Generale Notarnicola che ha curato, rileva che Carlo Digilio – estremista di destra e sedicente Agente segreto (poi collaboratore di Giustizia) anche noto con il soprannome di “Zio Otto” – armiere, di Ordine Nuovo, ovvero l’esperto in esplosivi dell’Organizzazione nazifascista, era a libro paga degli alleati. (leggi la CIA). Inoltre, diversi appartenenti all’Organizzazione eversiva Ordine Nuovo avevano accesso a istallazioni militari NATO, partecipando a riunioni con Ufficiali italiani (leggi l’allora Colonnello di Artiglieri Amos Spiazzi, poi promosso Generale di Brigata) e no. “Per Paolo Emilio Taviani” – scrive Ventrone nella Prefazione del libro di cui sopra, che ha curato – “democristiano, ex partigiano e più volte Ministro della Difesa e dell’Interno, l’esplosivo di Piazza Fontana fu dato agli ordinovisti dai Servizi segreti dell’Esercito americano.”. E Amen.

Memorie, quelle del Generale Notarnicola, pubblicate postume a cura dello Storico Angelo Ventrone; Memorie importanti per la posizione di responsabilità che il Generale ha ricoperto nel SISMI, il Servizio Segreto Militare, dal 1978 al 1983, in un periodo temporale cioè particolarmente caldo per la storia del nostro Paese.

Breve Biografia di un servitore dello Stato

Pasquale (Lino) Notarnicola (1930-2021) nel 1951 entra all’Accademia M Militare di Modena, per proseguire il suo percorso alla Scuola di Applicazione di Torino e poi essere assegnato al Reggimento Lancieri di Novara. Frequenta la Scuola di Guerra a Civitavecchia e in seguito viene chiamato a Roma, presso lo Stato Maggiore dell’Esercito. Dal 1978 al 1983 è al SISMI, prima come Responsabile della Prima Divisione e poi come Coordinatore di tutte le Divisioni operative. Promosso Generale di Brigata, lascia il SISMI e va al comando della Brigata di Cavalleria Pozzuolo del Friuli. Successivamente, diventa Generale di Divisione. Ha sempre collaborato lealmente con la magistratura e le Commissioni Parlamentari d’Indagine sullo stragismo fascista. (Fonte Donzelli Editore, Roma)

Questo piccolo Volume della Donzelli (solo 168 pagine) sembra essere – come in effetti è – una scheggia di luce che fende la nebbia fitta che ha coperto molti ‘misteri italiani’ (espressione giornalistica ancora oggi utilizzata per indicare attentati e stragi di cui è ormai nota la matrice politica fascista e sono noti i depistaggi messi in campo dai Servizi – che ancora si definiscono “deviati”, mentre proprio le Memorie di cui scrivo qui dimostrano come quella presunta “deviazione” fosse, invece, la norma – per coprirne accuratamente la matrice politica e fascista e piduista); nebbia che decenni di depistaggi e deviazioni hanno contribuito ad infittire e che è spesso difficile da scalfire anche oggi che il tempo passato consiglierebbe di consegnare questi “misteri” alla Storia e farne oggetto solo del lavoro di indagine e studio degli Storici. Questo anche se, ad esempio, i recenti sviluppi della storia processuale della strage fascista-piduista alla Stazione di Bologna, del 2 Agosto 1980, indicherebbero non essere ancora venuto quel momento.

******

Su quel periodo della Storia italiana molti Volumi sono stati scritti e appresso trovate, ricordato brevemente, l’ultimo, in ordine di tempo, uscito dalla penna, forse meglio è dire dall’intelligenza (nel senso latino del termine) della Storica Benedetta Tobagi, che scrive: “Se Pasolini, in un suo articolo molto famoso, scriveva «io so, ma non ho le prove», ora possiamo dire che sappiamo e abbiamo le prove, di molto, se non di tutto, e spesso possiamo pure fare nomi e cognomi di esecutori e mandanti.”.

Benedetta Tobagi, “Le Stragi sono tutte un Mistero”, Laterza, 2024 – Il Libro

Patria dei misteri. Terra delle mezze verità. Luogo di omertà e silenzi impenetrabili. È davvero questa l’Italia? Oppure negli anni giudici, giornalisti e poi storici sono riusciti, in mezzo a mille ostacoli e a mille difficoltà, a ricostruire, tessera dopo tessera, la verità sulle stragi che hanno insanguinato la nostra penisola?

L’Italia è il Paese dei misteri. I colpevoli delle stragi non sono mai stati trovati né sono mai stati puniti. Tutto viene insabbiato e non si riesce mai a trovare il bandolo della matassa per chiudere definitivamente la stagione dolorosa delle bombe, la cosiddetta ‘strategia della tensione’, e consegnarla alla storia. Ogni volta sembra di ricominciare da capo: Piazza Fontana, Piazza della Loggia e Stazione di Bologna sono soltanto alcune delle tappe di una laica via crucis che non ha mai fine e su cui ogni anno emergono particolari, false piste, rivelazioni vere o false. Se però sbirciamo oltre il muro delle tante assoluzioni, le cose non stanno proprio così. Ormai le testimonianze e le carte ci permettono di ricostruire con precisione quanto è successo in quella fase storica. Se Pasolini, in un suo articolo molto famoso, scriveva «io so, ma non ho le prove», ora possiamo dire che sappiamo e abbiamo le prove, di molto, se non di tutto, e spesso possiamo pure fare nomi e cognomi di esecutori e mandanti.

E’ vero, di molti di quei “misteri” conosciamo oggi la matrice politica, i mandanti e gli esecutori materiali, ma le Memorie del Generale Notarnicola, di cui adesso disponiamo, aprono una nuova finestra di comprensione su di un mondo, quello dei Servizi, di cui si conosceva certo l’opera di copertura e depistaggio delle e sulle responsabilità di quelle stragi, ma del quale meno erano (e sono) noti molti particolari. (*)

Così scrive, il 21 Settembre scorso, la Rivista online “Antimafia 2000”, recensendo il Volume dii memorie di Notarnicola curato da Ventrone:

“[…]”. “L’importanza delle sue memorie, raccolte in un’intervista concessa al programma tv Report poco prima della sua morte, è duplice. Da un lato, Notarnicola offre una testimonianza dal cuore dei Servizi segreti, dall’altro, si distingue per l’aperta denuncia nei confronti di una frangia traditrice all’interno degli stessi apparati. Il generale, infatti, si dichiarava orgoglioso di non aver mai fatto parte di quel gruppo che, secondo lui, si era sottomesso all’obbedienza di una loggia massonica segreta, la quale sarebbe stata responsabile di molti dei depistaggi seguiti alle stragi più drammatiche di quegli anni.

Le rivelazioni contenute nel libro documentano con precisione nomi, fatti e ruoli di personaggi di spicco, come il generale Santovito e il colonnello Musumeci, ma anche figure esterne come l’ammiraglio Martini, Francesco Pazienza, Licio Gelli e la rete degli americani e della CIA. Questi ultimi, secondo Notarnicola e Ventrone, avrebbero orchestrato un piano internazionale più ampio, volto a manipolare la politica italiana attraverso la strategia della tensione, con l’obiettivo primario di evitare che il Partito Comunista Italiano (PCI) potesse avvicinarsi al governo. (**)

Le memorie di Notarnicola, supportate da atti processuali e documenti inediti, evidenziano come il generale fosse costantemente circondato da individui che fin dall’inizio della sua carriera cercarono di manipolarlo e influenzarlo, spingendolo verso il lato oscuro delle operazioni segrete italiane. Nonostante ciò, egli rimase fermo nelle sue convinzioni e, a distanza di anni, le sue parole rappresentano una denuncia importante per la comprensione di un periodo in cui le ombre delle logge massoniche e degli interessi internazionali si intrecciavano con le vicende politiche interne, influenzando pesantemente il destino del Paese.” (Fonte: https://www.antimafiaduemila.com/home/mafie-news/254-focus/101889-tra-le-nebbie-della-p2-memorie-inedite-di-un-capo-dei-servizi.html).

*******

Dunque, un libro di Memorie da leggere con attenzione, ricco di informazioni sui nostri Servizi; Memorie che potevano rimanere nel cassetto dello Studio del Generale Notarnicola e che, invece, per suo espresso desiderio, noi oggi possiamo conoscere. Facciamone dunque tesoro, per “capire e capirci”.

(*) Vincenzo Rizzo, in una sua recensione del Libro di Memorie del Generale Notarnicola, pubblicata sul Sito web “Il Sussidiario.net”, il 23 Ottobre scorso, scrive quanto segue:

“[…]”. “Notarnicola racconta nel capitolo “Terrore sui treni” che il suo diretto superiore – arrivato in aereo con il faccendiere Francesco Pazienza e il controverso Michael Ledeen, neoconservatore studioso di Machiavelli -, gli consegnò una busta con una lista di esplosivi e armi da rintracciare sui treni. Per Notarnicola la lista, così ben dettagliata e precisa nel tipo di munizioni, era stata sicuramente redatta da chi aveva collocato le armi sui treni: non poteva essere altrimenti.”.

“Il generale ricorda poi i depistaggi sulla strage di Bologna, volti a nascondere la matrice neofascista dell’attacco terroristico. Il suo capo, infatti, minimizzò fin da subito il vile attentato, dicendo che la strage era stata dovuta allo scoppio di una caldaia e non a una bomba. Il grave atto di guerra contro civili inermi non era, però, direttamente golpista. I burattinai della P2 volevano destabilizzare l’ordine sociale per stabilizzare il quadro politico [uno dei concetti chiave della c.d. “guerra non ortodossa” di cui sopra, Ndr.], in accordo con i loro suggeritori esterni. Era necessario, insomma, generare paura per conservare il sistema politico. Secondo Notarnicola, però, la strategia cambiò in un secondo tempo, allorché vennero infiltrate e usate, in talune occasioni, anche le Brigate Rosse, per intimorire la gente con una vera e propria azione di guerra psicologica. Una prova di tale strategia criminale è che Senzani, dirigente delle Br, fu protetto da un esponente della P2, il quale era anche capocentro dei servizi deviati a Firenze.”. “[…]”.

(**) Occorre ricordare che sia il Generale Giuseppe Santovito che il Colonnello Pietro Musumeci, erano iscritti alla Loggia P2 di Licio Gelli: Tessera N,527, il primo e Tessera n.487, il secondo, mentre l’iscrizione di Francesco, Pazienza alla Loggia coperta gelliana risulterebbe ad alcune fonti di Polizia (per l’esattezza alla DIGOS) pur senza che il nome del faccendiere e Agente del SISMI compaia negli Elenchi degli iscritti alla P2, scoperti nella Villa di Gelli a Castiglion Fibocchi. Per quanto riguarda, invece, l’Ammiraglio Fulvio Martini (Nome in codice “Ulisse”) non risulta alcuna iscrizione alla P2.

Sostieni Abitarearoma è importante, clicca qui! ↙

è importante, clicca qui! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che provvederà alla rimozione.