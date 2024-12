12 Dicembre: la dedica di Penelope Italia al ricordo delle persone scomparse

L’Associazione Penelope nasce nel 2002 da un’idea di Gildo Claps, fratello di Elisa Claps, scomparsa a Potenza nel 1993. L’associazione nasce con lo scopo di dare sostegno a tutte le persone che si ritrovano catapultate nel limbo della scomparsa di un proprio parente o amico.

Sostegno che si traduce in assistenze di tipo legale, psicologico, tecnico ma soprattutto umano. L’associazione fa da tramite tra il popolo degli scomparsi e i loro amici e familiari e le istituzioni, gli organi di stampa e i media. Con lo scopo di dare voce a chi non ne ha.

Tra i grandi traguardi raggiunti negli anni, in tema di persone scomparse, troviamo nel 2007 la nascita della figura del Commissario Straordinario di Governo per le persone scomparse, facente parte del Ministero dell’Interno, figura unica nel suo genere in Europa perché presente unicamente negli organi governativi italiani.

Ulteriore evento significativo è stata la promulgazione della legge 203 del 2012, tramite la quale è stato ottenuto che venisse eliminata la dannosa attesa di 48 ore per poter sporgere denuncia di scomparsa, che chiunque (e non solo i diretti familiari) possa denunciare la scomparsa di una persona, e l’istituzione del “sistema Ricerca Scomparsi RI.SC.” (una banca dati contenente tutte le informazioni più significative sulla persona scomparsa, in grado di supportare le indagini).

Al tema delle persone scomparse non sempre è stato dato il giusto peso, nonostante i vari traguardi raggiungi, infatti, il problema è ancora presente in maniera estremamente incisiva.

Basti pensare che solo nei primi sei mesi del 2024, in Italia, sono state registrate 11.694 denunce di scomparsa. Di queste, 6.664 sono state le persone ritrovate, mentre 5.030 risultano ancora disperse.

E se non devono essere dimenticate queste persone di cui non si hanno notizie, è importante ricordarsi e supportare anche i loro amici e parenti: è proprio questo ciò di cui l’associazione Penelope si occupa, presente in quasi tutte le regioni d’Italia e pronta a dare supporto a chi ne ha bisogno, sin dai primi momenti della scomparsa che in seguito, con lo svolgersi degli eventi.

Ma cosa significa la scomparsa di una persona cara?

Il dolore che amici e familiari di persone scomparse provano può essere racchiuso nella terminologia di perdita ambigua: il dolore scaturisce dalla mancanza di certezza sulla presenza/assenza di una persona e dall’angoscia derivante dalla costante ricerca di risposte.

Ciò che contraddistingue questo tipo di perdita è l’ambivalenza, poiché la persona che la subisce si trova in un vortice di pensieri e sentimenti contrastanti che possono portare allo sviluppo di sintomi patologici legati ad ansia, stress e depressione, dovuti anche ad un forte senso di impotenza.

Quando una persona cara scompare spesso ci si ritrova soli, ma dover affrontare indagini, periodi di stallo, false speranze e tristezza in solitudine è una sfida assai ardua.

In questi casi è fondamentale l’appoggio di chi si ha intorno, “fare rete” significa mettere a disposizione il proprio sostegno, ed è fondamentale che in una società ci sia la possibilità di affidarsi e appoggiarsi a qualcuno nel momento del bisogno. In questo modo si possono anche prevenire esiti gravi e psicopatologici.

Per questo il 12 Dicembre l’Italia si illumina di verde. Una luce che possa essere come un faro per coloro che ancora oggi sono lontani da casa. Alle “farfalle di Penelope” dedichiamo oggi la nostra attenzione, per non distoglierla più.

