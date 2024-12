Si è svolta nella mattinata la celebrazione dei 120 anni della Sinagoga del Tempio Maggiore, avvenuta alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella.

Il Presidente è stato accolto dal sindaco Roberto Gualtieri, dal presidente della Comunità ebraica, Victor Fadlun, dal presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca e dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini.

“Una celebrazione bellissima, con la presenza del Presidente Mattarella e di tutte le Istituzioni a simboleggiare l’importanza del Tempio Maggiore, la cui realizzazione ha segnato, dopo tanti secoli di discriminazioni e di oppressione, l’ingresso a pieno titolo degli ebrei romani e italiani nel nuovo Stato unitario, con la piena assunzione di una piena cittadinanza” ha commentato Gualtieri.

“Questa comunità – ha aggiunto – ha saputo essere al tempo stesso fedele alle sue origini, alle sue tradizioni, alla sua identità, ma essere anche parte integrante della storia di questa città e di questo Paese. Stiamo parlando della comunità ebraica più antica del mondo“.

Presenti alla cerimonia anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa; il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani; il ministro della Cultura, Alessandro Giuli; il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, il ministro della Giustizia, Carlo Nordio e naturalmente il rabbino capo di Roma, Riccardo Di Segni.

Collegati in video il Rabbino Capo askenazita rav Kalman Ber e il Rabbino Capo Sefardita rav David Yosef.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che provvederà alla rimozione.