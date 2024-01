124 anni della Polisportiva S.S. Lazio, cerimonia nella Sala della Protomoteca

La Sala della Protomoteca si è colorata di biancoceleste per festeggiare il il 124esimo anniversario della fondazione della Polisportiva S.S. Lazio.

Ad accogliere i protagonisti dei campi da gioco che, in tante discipline sportive, hanno caratterizzato la storia della Lazio, sono stati il Sindaco Roberto Gualtieri, l’assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Alessandro Onorato e la consigliera dell’Assemblea capitolina Claudia Pappatà. A rappresentare la società, il presidente della polisportiva SS Lazio Antonio Buccioni, la presidente Fondazione SSLazio Gabriella Bascelli e il Presidente della S.S. Lazio Claudio Lotito.

Il presidente ha portato al sindaco di Roma, “il saluto degli oltre 10 mila atleti e atlete che costituiscono la nostra famiglia“. Nel salutare, Buccioni ha ricordato “Pino Wilson e Vincenzo D’Amico” due eroi della Lazio calcio che nel 1974 portano la squadra biancoceleste a vincere il primo scudetto della sua storia.

L’Amministrazione capitolina ha voluto donare, a titolo di riconoscimento, le medaglie del Natale di Roma a:

*Roberto Brocco presidente della SS Lazio Hockey su Prato per i risultati positivi raggiunti con la qualificazione nel campionato

eccellenza;

*Fabio Pacelli, presidente SS Lazio American Football per i risultati sportivi raggiunti con la vittoria della Coppa Italia 2024;

* Luciano Palaia, presidente SS Lazio Escursionismo per l’apporto socio culturale ultracentenario per Roma Capitale;

*Al pugile Tiziano Viviani, campione 2021 con la SS Lazio Pugilato, presieduta da Fedele Bellusci, ex campione IBF Intercontinental. Quest’anno ha battuto l’attuale campione italiano, nella stessa categoria.

LAZIO HOCKEY SU PRATO:

Il 28 settembre 1979 nasce la “Hockey Club Lazio 1959”, che successivamente, nel 1983, entra a far parte della Polisportiva della

Società Sportiva Lazio. Nel maggio 2023 la Lazio Hockey su Prato, guidata da Luca Angius, ha conquistato la massima serie dell’hockey italiano nella sfida contro la Roma battendo i giallorossi per 4-3.

La Lazio Hockey si è confermata campione d’Italia di Hockey su Prato nella categoria giovanile Under 14 Femminile, centrando il titolo valevole per la stagione agonistica 2022/23. Nell’albo d’oro federale le biancocelesti succedono a loro stesse vincendo tutte le partite giocate nella due giorni di finali giocate in Piemonte.



LAZIO ESCURSIONISMO:

La SS LAZIO Escursionismo è una delle più antiche sezioni della Polisportiva Lazio. L’attività escursionistica fu praticata, insieme con il podismo, fin dai primi anni di vita della società. La prima immagine conosciuta della società Podistica Lazio, datata 16 maggio 1901, riguarda proprio un folto numero di soci guidati dal fondatore Luigi Bigiarelli, ritratto dinanzi alla tomba di Cecilia Metella nel corso di una passeggiata podistico-archeologica sull’Appia Antica. Nel 1906, Fortunato Ballerini istituì la Sezione Escursionismo, che ereditava e continuava l’attività prima della Lazio, riallacciandosi quindi al podismo primogenito. Essa rimase per molti anni la Sezione principale.

La prima gita inaugurale e ufficiale della Sezione ebbe luogo nel marzo 1906, guidata dallo stesso Ballerini. La comitiva, partita a

piedi da piazza del Popolo, arrivò al fiumicello Cremera, si tuffò nelle sue limpide acque, rievocando classicamente la memoria dei trecento Fabi sterminati in quel luogo dai Veienti, e le gesta di Camillo, il conquistatore e distruttore dell’etrusca Veio.

Le attività della Lazio Escursionismo sono aperte a persone di qualsiasi età. Si cammina insieme su percorsi naturalistici con dislivelli da mt. 100 a 1.000 circa per i più esperti. Per le passeggiate si formano due gruppi, uno formato da principianti o persone più facilmente affaticabili, l’altro per i più esperti e atleticamente preparati. Tra i soci numerose sono le donne sole alle quali l’Associazione offre l’opportunità di socializzare e di godere del paesaggio, nei suoi valori naturali, storico-ambientali e culturali.

LAZIO FOOTBALL:

La Lazio Football è da 30 anni nell’ambito del Football americano in Italia, una delle più longeve società sportive che si occupa di

Football Americano. Una di quelle che ha avuto più successo in ambito giovanile. È l’unica squadra in Italia ad aver mandato un giocatore in NFL proveniente dai propri settori giovanili (Thomas Baldonado, che ha giocato con i Giants di New York).

Da tre anni l’under 21 non perde una partita di stagione regolare, e quest’anno ha vinto il titolo. A livello Flag, è la società più vincente in Italia (7 titoli nazionali, una Champions e un mondiale per club). Il flag football è un gioco senza contatti fisici, le cui regole si basano su quelle del football americano. L’obiettivo è di segnare raggiungendo una determinata area del campo da gioco. Per fermare l’attacco, la squadra in difesa può intercettare la palla o strappare la flag a chi la indossa.