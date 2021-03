14 marzo 2021 RINVIATA ultima domenica ecologica

Il Campidoglio ha deciso di rinviare la quarta e ultima domenica ecologica prevista per il 14 marzo 2021. La decisione è stata comunicata dal Comune di Roma con una nota stampa che annuncia il differimento dell’appuntamento alla prima data utile. “L’iniziativa #ViaLibera”, spiega il Comune, “che avrebbe dovuto tenersi lo stesso giorno, è stata spostata al 18 aprile 2021. I provvedimenti sono stati adottati ieri in considerazione dell’aumento dei casi di Covid e in vista delle nuove restrizioni che da lunedì porteranno il Lazio in zona rossa. Revocato anche il blocco totale della circolazione veicolare in via Appia Antica previsto per domenica”.

Il rinvio del blocco del traffico è stato deciso anche in considerazione del fatto che 13 e 14 marzo saranno, da qui a Pasqua, gli ultimi due giorni del fine settimana in fascia gialla e quindi con la possibilità per i romani di recarsi nei negozi e nei locali del centro storico. Nei giorni passati, quando ancora non era noto il passaggio di Roma e del Lazio in fascia rossa, si erano levate proteste da parte degli esercenti per chiedere di annullare il blocco. Blocco che avrebbe previsto lo stop alla circolazione per tutti i veicoli a motore nella ZTL “Fascia Verde”. Il blocco del traffico sarebbe stato in vigore nelle fasce orarie 7.30 – 12.30 e 16.30 – 20.30, anche per i veicoli forniti di permesso di accesso e circolazione nelle zone a traffico limitato.