Tavole apparecchiate nell’Aula Paolo VI e un’accoglienza corale per Papa Leone XIV nel giorno dedicato agli ultimi. Domenica 22 novembre, per la decima Giornata mondiale dei poveri, 150 ospiti della Caritas diocesana di Roma — guidati dal direttore Giustino Trincia insieme a operatori e volontari — hanno partecipato al pranzo con il Pontefice, parte di una platea complessiva di 1.300 persone arrivate dalle strutture caritative di Roma e del Lazio.

Accolto intorno alle 13 da una sala in piedi tra applausi e il grido festoso dei bambini, il Papa ha condiviso con i presenti anche la visione sugli schermi dell’Angelus recitato in piazza San Pietro, in un clima in cui lingue, storie e provenienze diverse si sono intrecciate tra preghiera e convivialità.

Si rinnova così l’appuntamento inaugurato nel 2017 da Papa Francesco per la prima Giornata mondiale dei poveri, che in questa edizione ha ampliato il proprio raggio d’azione: grazie alla collaborazione tra il Dicastero per il Servizio della Carità e la Caritas romana, il pasto donato dal Papa è stato infatti servito anche nelle mense e nei centri d’accoglienza della Capitale per raggiungere altre persone in difficoltà.

La benedizione di Leone XIV per le famiglie in difficoltà e il grazie agli organizzatori

Prima di sedersi a tavola, Leone XIV ha ringraziato monsignor Luis Marín de San Martín — prefetto del Dicastero e regista dell’iniziativa — e quanti hanno contribuito all’organizzazione dell’incontro.

Nel momento della benedizione iniziale, il Pontefice ha poi rivolto una preghiera dedicata alle famiglie e a quanti vivono nella precarietà economica: «Signore aiutaci ad essere testimoni del tuo amore, dà ad ogni famiglia la gioia di essere unita nella pace, fa’ che non manchi a nessuno il necessario per vivere».

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