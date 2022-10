155 anni fa lo scontro a Villa Glori tra patrioti garibaldini e gendarmi ponfitici

Nell’estate 1867 Garibaldi progetta di invadere con un Corpo di alcune migliaia di Volontari lo Stato Pontificio e di “liberare” Roma.

Il Presidente del Consiglio, Urbano Rattazzi, avendo saputo del progetto garibaldino, il 21 settembre 1867 fa pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale del Regno un Monito nel quale si impone ai cittadini di rispettare l’integrità dello Stato Pontificio. Però Garibaldi non desiste dal suo progetto e si reca in Toscana per organizzare l’operazione militare, ma il … è arrestato a Sinalunga (Siena). La notizia provoca varie proteste popolari per cui viene liberato, ma è “confinato”, su sua richiesta, nella sua isola di Caprera, sotto stretta sorveglianza da parte della Marina Militare.

Il 28 settembre reparti di Volontari garibaldini entrano nello Stato pontificio sia dalla Toscana che dalla Campania ed ha inizio la Campagna dell’Agro romano, che prevede la liberazione di Roma, in seguito ad una insurrezione popolare, che purtroppo fallirà. Ci sono vari scontri con le truppe papaline nella Provincia di Viterbo.

Il 16 19 ottobre Garibaldi riesce a fuggire da Caprera, eludendo con un piccolo battello la sorveglianza delle navi militari, e sbarca in Toscana per dirigere le operazioni militari.

Il 20 ottobre una settantina di patrioti, guidati da Enrico Cairoli, originario di Pavia, partono da Terni e a piedi si dirigono verso Roma. Il 22 ottobre arrivano a Passo Corese (località al Km della Via Salaria) e si imbarcano su due barconi, discendendo il Tevere. Sbarcano la sera alla confluenza con l’Aniene, vicino a Roma, e si attestano su una piccola altura (chiamato Monte Cacciarello), che domina la zona dell’Acqua Acetosa, nella località Villa Glori (una Tenuta agricola, anche con vigneti, dell’Ing. Vincenzo Glori), prendendo possesso di un casolare.

Intanto, la sera del 22 ottobre due patrioti romani, Giuseppe Monti e Gaetano Tognetti, collocano una “mina”, formata da due barili di povere da sparo, in un magazzino della caserma Serristori, nel quartiere Borgo (vicino al Vaticano), dove alloggiano gli Zuavi pontifici. In seguito all’esplosione, che distrugge parte della caserma, rimangono uccisi 25 Zuavi (16 italiani e 9 francesi), componenti della Banda musicale, e due civili (Francesco Ferri e la piccola figlia Rosa, di 6 anni). L’azione doveva servire a far insorgere la popolazione romana, che purtroppo non avviene. I due patrioti sono catturati un anno dopo e condannati a morte. L’esecuzione, con la ghigliottina, avviene a Via dei Cerchi il 24 novembre 1868.

Nel pomeriggio del 23 ottobre i patrioti di Villa Glori si scontrano con un forte reparto di circa 300 Carabinieri pontifici, che feriscono anche Enrico Cairoli, che muore poco dopo, tra le braccia del fratello minore Giovanni, mentre è adagiato sotto una pianta di mandorlo. La sera i gendarmi pontifici si ritirano, portando a Roma 7 prigionieri, che sono processati nel dicembre 1868 (due condannati a morte e 5 all’ergastolo, poi liberati nel settembre 1870). I patrioti superstiti lasciano il casale si ritirano per ricongiungersi alle truppe garibaldine, lasciando sul posto i feriti, tra i quali Giovanni Cairoli, che sono portati a Roma e curati nell’ospedale Santo Spirito, vicino la Vaticano. Giovanni, liberato due mesi dopo, muore l’11 settembre 1869, anche per le conseguenze delle ferite riportate, nella casa di Pavia, amorevolmente accudito dalla madre Adelaide Bono. Dobbiamo ricordare che quattro dei cinque fratelli Cairoli muoiono nelle battaglie del Risorgimento. Il fratello più grande, Benedetto, diventa Presidente del Consiglio nel 1878.

Il 25 ottobre, a Roma, le truppe pontificie irrompono nel lanificio Ajani, in via della Lungaretta 97 (nel rione popolare di Trastevere), che è il centro della cospirazione per l’insurrezione della città, dove si trovano una quarantina di patrioti. Una dozzina sono uccisi, alcuni a colpi di baionetta, dopo l’irruzione dei papalini nell’opificio. Tra le vittime ci sono anche Giuditta Tavani Arquati, incinta del decimo figlio, che era l’animatrice del gruppo, insieme al marito Francesco e a suo figlio Antonio di 12 anni.

Il 3 novembre 1867 i Volontari, guidati da Garibaldi, sono sconfitti a Mentana dai Francesi, armati dai nuovi fucili a retrocarica Chassepot, inventati nel 1866.

Si dovrà aspettare tre anni per la “liberazione” di Roma, da parte dell’esercito sabaudo, con l’ingresso dei Bersaglieri. il 20 settembre 1870, dalla “breccia di Porta Pia”, aperta a cannonate.

Nel 1868 il famoso pittore Gerolamo Induno dipinge il grande quadro Morte di Enrico Cairoli a Villa Glori, dipinto ad olio su una grande tela di cm 285 x 181, commissionato dal marchese Filippo Villani per essere collocato nella sua Villa Marsala, che era un sacrario dell’epopea risorgimentale. In seguito il quadro è passato, con legato testamentario al Comune di Pavia ed è conservata nei Musei Civici.

Nel 1882 il famoso poeta Giosuè Carducci pubblica, nella raccolta Giambi e Epodi, la poesia In morte di Giovanni Cairoli, ispirata allo scontro di Villa Glori.

Il 27 maggio 1883, sul colle romano del Pincio, vicino a Villa Medici (sede dell’Accademia di Francia) è inaugurato alla memoria dei fratelli Cairoli un monumento, che raffigura Giovanni Cairoli che sorregge il fratello Enrico morente. Nel retro sono scritti i nomi dei loro compagni.

Nel 1886 il poeta romano Cesare Pascarella scrive una raccolta di 25 sonetti, intitolata Villa Gloria, con la prefazione di Giosuè Carducci.

Il 24 settembre 1895, nell’ambito delle celebrazioni per il venticinquennale della “liberazione di Roma” è inaugurato, sulla collina di Villa Glori, vicino ai resti del mandorlo dove è morto Enrico Cairoli, il monumento a lui dedicato, progettato dall’Ing. Carlo Meyer, formato da una Colonna di marmo rosso di Pietrasanta, alta 7 metri e del diametro di 75 cm, collocata su un basamento, a forma di scogliera, costituito da 140 piccoli blocchi di travertino, dove c’è una lapide con la scritta «Ai valorosi che qui pugnarono per Roma». Il monumento è stato finanziato con una raccolta fondi promossa dalla Società dei reduci delle patrie battaglie, costituita nel 1871.

Nell’ottobre 1923 Villa Glori è acquistata dal Comune x realizzare il Parco della Rimembranza per commemorare i Caduti romani della Grande Guerra. Vengono realizzati, su progetto dell’architetto Raffaele De Vico, del Servizio Giardini, alcuni viali e sono piantati circa 6000 piante, tra alberi di vario tipo ed arbusti. Il parco pubblico è inaugurato dopo appena setto mesi, il 18 maggio 1924.

Nel 1929 sulla collina sono costruiti tre padiglioni intitolati al famoso medico Ettore Marchiafava, destinati a dispensario ed a colonia estiva per i ragazzi poveri, a rischio di contrarre la tubercolosi. Nel 1988 le strutture, restaurate, sono affidate alla Caritas romana, che vi ha insediato una casa-famiglia che ospita malati di Aids.

Giorgio Giannini