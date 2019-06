Festa Della Musica Roma 2019 – Le iniziative nel VI Municipio

Venerdì 21 giugno 2019 dalle ore 11:00 alle 23:59 la musica invaderà le strade di Roma, dal centro alle periferie, per salutare il solstizio d’estate!

Artisti, gruppi musicali, cori, solisti – professionisti e amatori – sono invitati a suonare in tutta la città.

È la Festa della Musica, nata nel 1985 e che oggi viene celebrata in tutto il mondo, con l’obiettivo di creare una occasione di partecipazione e condivisione.

Ecco il programma degli eventi nel VI Municipio

DALLE ORE 10.00 12.00 ____ MUSICA CLASSICA

●● SCUOLA DI MUSICA MOZART

– Alice Aniballi: Beethoven, Allegretto della sonata op.31 n°2 – Piazzolla, Libertango a 4 mani – Schubert,Improvviso op 90 n°2

– Valentina Paoletti: Mozart,Alla turca -Tiersen,Compitine d’un autre etè –Piazzolla,Libertango a 4 mani

– Sara Tamburo:Chopin, Spring waltz – Einaudi,Nuvole Bianche

– Giulia Armellin: Bomoll,Wildflower

– Yuri Testa: Pachelbel, canone in Re maggiore

●● SCUOLA DI MUSICA – ANEMOS ARTS

Massimiliano Galeazzo

Juri Scarnicchi e Priscilla Foglietta, pf 4 mani: Can Can

Priscilla Foglietta pf + vl: (Variazioni e altro)

Federico Scipioni (W. Gillock: Moonlight”; Federico Scipioni e Martina Purificato, pf a 4 mani:di R. Vinciguerra “”Nessun Dorma”)

Arianna Labate, (F. Sor: Studio n° 6; Leo Brower: Un Dia de Noviembre; Bossa Bab)

Edoardo Antonio Federico, fagotto (Joseph Exaudet: Menuet, Joseph Bodin De Boismortier: Paysane)

Davide Pompili, violino

Ilaria Di Filippo, pf: (E. Sheeran “Perfect”, Vinciguerra: “Verde Smeraldo”)

Martina Purificato, pf: (Tchaikovsky: “Danza antica”; D. Kabalevski: “Clowns”;D. Elfman: “Victor’s” piano solo)

Cecilia e Greta Michieletto: Duo violino e violoncello (Handel- Johan Halvorsen, Passacaglia)

Matteo Morbidelli, violino e pianoforte o violino solo

●● SCUOLA DI MUSICA PENSIERO ARMONICO

Daniele Parisi – primo movimento della sonata “Al chiaro di luna” di Beethoven

Giulia Fisti – rondò alla turca di Mozart

– PAUSA PRANZO (ACCORDO CON PAN’E’+ BAR) –

●● Dalle 10.00 STREET ART: A PARTIRE DALLA MATTINA E PER TUTTA LA DURATA DELL’EVENTO REALIZZAZIONE DI TRE MURALES DEDICATI ALLA MUSICA LUNGO LA PASSERELLA PEDONALE CHE UNISCE IL MUNICIPIO AL CENTRO COMMERCIALE LE TORRI

●● DALLE 16.00 – ESTERNO TEATRO

BANCHETTI ALLESTITI DALLE SCUOLE MUSICA PER LABORATORI

●● DALLE 14.30 – PARCHETTO ASPERTINI

SCUOLA BACKSTAGE STUDIOS___________Dalle 14.30-16.00

– IANNONE

– I LUNATICI

– LAVOBIO

SCUOLA BACKSTAGE STUDIOS__________Dalle 16.00-17.45

– Gruppo NEVERLAND Andrea di Chio, Michela Nori, Simone Di Carlo, Greta Pizzoni, -Still Breathing -In the end -Take on me -Mica Van Gogh

– EDOARDO MULTINEDDU, brani inedita .Stay awhile – Boredom -Now and then

– Luca Solimeno e Danila Sansoni, duo acustico -Lady Marmalade -Wayfaring Stranger -Luce

SCUOLA PENSIERO ARMONICO _________Dalle 18.00-19.00

– GRUPPO ROCK: I DRACARYS:

Voce: Francesca Marziali, Chitarra: Marco Rosafio, Batteria: Fabrizio Candidi, Basso:Alessandro Martini-MINI BAND: LELOL

Voce. Serena Palermo -Batteria: Francesco Palermo, Pianoforte. Emanuele Carlin, Chitarra: Eva Gabrieli

SCUOLA DI MUSICA BACKSTAGE_______ Dalle 19.15 -20.00

– Gruppo PAINKILLERS: Domenico Baggetta, Alessandro Guidi e Tiziano Bellu

-The eightfull eight -Theme from Stursky n hutch -Potrebbero aggiungere un altro paio di brani

●● DALLE 16.00 ALLE 20.00 – CENTRO COMMERCIALE

SCUOLA DI MUSICA PENSIERO ARMONICO__ Dalle 16.00 -16.45

-GRUPPO POP-FUNK: THE STARKS

Voce. Susanna Salvatore, Chitarra: Marco Rosafio, Batteria: Fabrizio Candidi, Tastiera: Giuseppe Tancredi, Basso: Francesco Ferilli

– FEDERICO CANZIANI _________________Dalle 17.00-18.00

SCUOLA DI MUSICA MOZART_____________Dalle 18.10-19.00

– THE EMPTY HOURGLASS, gruppo pop-rock

Francesco Lojudice:voce; Elisa Pillonca:tastiera; Lisa D’Errico: batteria

– UPSIDE DOWN,gruppo pop-rock

Sofia Malizia: voce, Alessia Bangrazi:tastiera, Francesco Malizia:basso, Lisa D’errico:batteria

SCALETTA approssimativa:

– THE GOLDEN ROSES, gruppo pop-rock

Camilla Meloni: voce, Giulia Armellin:tastiera, Beatrice Di Nezza: chitarra; Ivan Ciaralli:batteria

LABORATORIO ADULTI SCUOLA MOZART MUSICA POP________________________________Dalle 19.10-19.45

—–TRASFERIMENTO VERSO ESTERNO SALA GRANDE LATO PORTELLONE—–

●● DALLE 20.30 – ESTERNO PORTELLONE PALCO SALA GRANDE

– BAND MEDICI DEL GEMELLI ___________Dalle 20.30 -21.30

– CODICE 99 _________________________Dalle 21.45 -22.30

– THE SUGAR BLUE’S _________________Dalle 22.45 – 23.15

-NICOLA DI STASO TRIO_________________Dalle 23.15- 24.00

●● BAND ITINERANTI

– FANFAROMA —— DALLE 20.00 ALLE 20.30 (PER TRASFERIMENTO VERSO IL TEATRO)

– BANDA DEI VIGILI URBANI (DALLE 16.00 ALLE 20.30 IN GIRO PER LA FESTA)

….E ANCORA…

●● DALLE 18.00 – TORRENOVA -VIA DELLA TENUTA DI TORRENOVA 26

– CHIARA – POP – ROCK – JAZZ- ITALIANO – INTERNAZIONALE

Dalle 18.00

– THE NOOM – ROCK

Dalle 18.45

– SWING BUGS – JAZZ TRADIZIONALE, SWING, DIXIELAND Dalle 19.45

– BINARIO 3 – LIGABUE TRIBUTE SHOW ________Dalle 20.45

– DISMAILA – HEAVY GOTIC METAL _____________Dalle 21.20

– JAUDE NOKTE – ROCK , HARD ROCK , BLUES __Dalle 22.20

– SEM TRAVIS – DJ SET ______________________Dalle 23.20

●● DALLE ORE 18.00—PONTE DI NONA

– GIOIOSAMENTE – Area sovrapasso di via Grappelli giovani del teatro di piazza muggia, giovani artisti e interpreti improvvisazioni musicali, brani cantati di pop, rock e jazz ___________Dalle 18.00

– piazzetta di Parco Sinisgalli spettacolo di musica, canto e danza:

Dalle 20.30

– SUSANNA GALLINELLI proporrà alcuni brani del suo repertorio

– SCUOLA MEMPHIS cantanti e musicisti si alterneranno in generi musicali differenti dal pop al rock al jazz

– TEATRO SCUOLA- piazzetta Parco Sinisgalli – brani tratti dal loro ultimo strepitoso musical andato in scena il 9 giugno 2019: “Wonderland: Alice nel Paese delle meraviglie”

●● DALLE 16.00 alle 20.30 – COLLINA DELLA PACE | PARCO PEPPINO IMPASTATO – Via Bompietro 16

Scuola di Musica – VIVA MUSICA si alterneranno gli allievi cimentandosi in diversi generi musicali.

Duo – ANIMA rock e cantautorato.

●● DALLE 16.30 – CAMPIDOGLIO

– CORO NOTE DI DONNA_____________________ Dalle 16.30

– CORO LIS _______________________________ Dalle 16.45