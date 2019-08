191 i progetti all’esame per valutazione tecnico-finanziaria

Si è svolta ieri 7 agosto 2019 la prima riunione operativa del tavolo tecnico incaricato di verificare la fattibilità tecnico-finanziaria dei progetti che hanno ottenuto più consensi tra quelli presentati dai cittadini nell’ambito della prima fase del Bilancio Partecipativo di Roma Capitale.

Sono 191 i progetti giunti al tavolo di valutazione su un totale di 938 idee progettuali pubblicate sul portale istituzionale che hanno raccolto complessivamente circa 159mila preferenze e hanno visto la partecipazione di quasi 24mila cittadini tra coloro che hanno presentato proposte ed espresso il proprio consenso.

“Diamo ora avvio alla seconda fase del Bilancio Partecipativo #RomaDecide, una fase di grande importanza dalla quale, grazie al lavoro del tavolo tecnico, deriverà l’elenco delle opere che dal 12 al 21 ottobre saranno sottoposte al voto online finale dei cittadini i quali potranno, dunque, scegliere insieme all’amministrazione come investire per il decoro urbano 20 milioni di euro del bilancio del Campidoglio” commenta la Sindaca Virginia Raggi.

Il numero complessivo di progetti attualmente al vaglio del gruppo di lavoro deriva dall’applicazione di un duplice criterio. Sono state ammesse le opere che hanno ottenuto almeno il 5% di consensi all’interno della propria graduatoria municipale di riferimento. Inoltre, nell’ottica di premiare la partecipazione nei singoli territori municipali, sono state incluse nell’elenco delle opere ammesse anche ulteriori proposte (una proposta in più ogni mille consensi ricevuti), secondo l’ordine delle singole graduatorie territoriali e di quella intermunicipale.

“Ringrazio il tavolo tecnico di valutazione, composto da strutture centrali e municipali, per l’importante lavoro che sta svolgendo allo scopo di vagliare le opere presentate dai cittadini valutandone i requisiti tecnico-finanziari di realizzabilità per l’ammissione alla consultazione online finale. Ricordiamo che all’esame del tavolo andranno anche le proposte – massimo 5 per ciascun territorio municipale – che i Municipi, entro il prossimo 13 settembre, potranno elaborare incontrando i cittadini” dichiara l’assessora a Roma Semplice Flavia Marzano.

“Il Bilancio Partecipativo sta funzionando. Voglio ringraziare tutti i cittadini e tutti i comitati di quartiere e altre realtà che hanno lavorato e partecipato per dare voce alle esigenze dei territori e della comunità cittadina. A ottobre, dopo la consultazione online finale, occorrerà raccogliere le idee e le proposte per migliorare e potenziare ulteriormente lo strumento del Bilancio Partecipativo” commenta il Presidente della Commissione Roma Capitale, Statuto e Innovazione Tecnologica Angelo Sturni.

Le graduatorie delle proposte ammesse al vaglio del tavolo tecnico sono consultabili online tra i documenti allegati alla pagina del bilancio partecipativo sul portale di Roma Capitale: https://www.comune. roma.it/web/it/processo- partecipativo.page?contentId= PRP322060