2 Giugno, la viabilità per le prove della parata

Dalle 21 di venerdì alle 5:30 di sabato, in Centro, prove generali della parata militare del 2 Giugno, in occasione dell’80esimo anniversario della proclamazione della Repubblica.

L’evento prevede l’iniziale schieramento delle truppe e dei mezzi su viale delle Terme di Caracalla, Porta Ardeatina e piazza Numa Pompilio.

Poi percorreranno via dei Fori Imperiali, piazza Porta Capena, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo, via dei Fori Imperiali, piazza Venezia, via del Teatro Marcello, via Luigi Petroselli, piazza Bocca della Verità, via della Greca, via del Circo Massimo.

Nella notte tra venerdì e sabato, dalle 21 alle 5:30, saranno chiuse al transito: via delle Terme di Caracalla, piazza di Porta Capena, via dei Cerchi, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, via dei Fori Imperiali.

Dalle 00:30 alle 5:30 di sabato sono previste chiusure al traffico in piazza Venezia, via del Plebiscito, via Cesare Battisti, via IV Novembre, via del Teatro Marcello, via Petroselli, piazza Bocca della Verità, via della Greca, via del Circo Massimo.

Saranno deviate 26 linee diurne: H, 30, 40, 44, 4, 51, 60, 62, 63, 64, 70, 75, 80, 81, 83, 85, 87, 118, 160, 170, 492, 628, 715, 716, 781, 916.

Deviate anche 17 linee notturne: nMB, nME, nMc, n3S, n3D, n5, n8, n11, n46, n70, n90, n98, n201,n543, n716, n904, n913.

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