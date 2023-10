20 ottobre, Giornata Mondiale dell’Osteoporosi

In occasione della Giornata Mondiale dell’Osteoporosi, Roma Capitale ospita il convegno a tema “Osteoporosi Today” che si svolgerà il 20 ottobre, dalle 16, presso la Sala della Protomoteca.

Si tratta di un’iniziativa promossa dalla Fondazione per l’Osteoporosi Onlus, in collaborazione con il Comune di Roma – Commissione permanente Turismo, Moda e Relazioni Internazionali – e il patrocinio di Associazione Italiana Donne Medico.

Il convegno è rivolto a tutte le donne e gli uomini interessati ad approfondire i principali aspetti della prevenzione, diagnosi e terapia dell’osteoporosi e vedrà la partecipazione di esperti che risponderanno a domande su questa importante patologia.

Scarica la locandina del convegno per conoscere i dettagli del programma con i nomi dei relatori. Disponibile anche il numero WhatsApp 393 9517303 per ricevere informazioni.

Per partecipare è necessario iscriversi: ecco il link per accedere al form di iscrizione online. In alternativa, inquadrare il QR code che si trova sulla locandina.