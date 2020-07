Piazza Pio Pecchiai… nessuno spot sul taglio dell’erba e sulla sua sistemazione

Quanto rappresentato nelle foto e nella Diretta Video del nostro giornale, sono le lavorazioni effettuate in piazza Pio Pecchiai dopo una infinità di segnalazioni da parte dei residenti e del CdQ di Villa de Sanctis e che avevamo esternato anche durante un incontro che il Presidente del Municipio Giovanni Boccuzzi aveva tenuto circa quattro mesi fa in via di Torre Annunziata con Associazioni e Comitati sullo stato di salute e i problemi del territorio municipale.

Prestazioni che gridano vendetta solo a guardarle e che fanno capire, purtroppo, senza se e senza ma, che mai come da anni a questa parte non esista da parte dell’Istituzione Locale nessuno straccio di programmazione e di verifica circa lo stato di abbandono del verde e non solo. Pensiamo anche che per un lavoro cosi malamente eseguito andrebbe richiesto almeno un risarcimento danni.

Inutile dire che i continui spot da parte sia della Sindaca, che degli assessori all’ambiente Capitolino e Municipale siano quantomeno surreali e quanto andiamo a documentare lo certifica ampiamente.

Tutti dal Campidoglio al Municipio non fanno altro che continuare ad addossare le responsabilità dell’abbandono a “quelli di prima” e ad una informazione schierata e contraria a priori della politica Pentastellata.

Ma dopo oltre quattro anni di gestione incontrastata della politica ambientale è proprio il caso di dire che ci vuole proprio un bel coraggio nel non assumersi le proprie responsabilità.

Municipio Roma V Quartiere Villa De Sanctis – Piazza Pio Pecchiai Pubblicato da AbitareA Roma Notizie su Martedì 21 luglio 2020