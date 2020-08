Palestra scolastica rimessa a nuovo a Casal Bruciato

“Una nuova palestra è pronta per i ragazzi dell’Istituto Piersanti Mattarella, nel quartiere di Casal Bruciato, periferia est di Roma.” Così Virginia Raggi in un suo post su facebook.

“La struttura – prosegue la Sindaca – è stata completamente riqualificata: oltre al posizionamento della nuova pavimentazione, sono stati acquistati nuovi attrezzi, tinteggiati i muri, rinnovati gli impianti elettrici, costruiti servizi e spogliatoi completi di docce. Particolare importanza è stata data ai servizi per gli studenti con disabilità che, al rientro a scuola, potranno usufruire di nuovi servizi igienici e di un montascale per accedere in sicurezza.