Tari Roma, Bordoni (Lega): “Raggi aumenta tasse senza migliorare servizio”

“Un aumento della Tari a Roma è un insulto per i cittadini. La Raggi aumenta le tasse senza migliorare il servizio. Un sindaco che chiede tasse senza dare risposte ai cittadini.” A dirlo è il consigliere capitolino della Lega-Salvini Premier Davide Bordoni commentando quanto emerso circa la prospettiva, deliberata in Giunta, di aumentare la tariffa sui rifiuti così da far quadrare i conti in considerazione di sconti applicabili alle fasce di reddito colpite in modo diretto dai danni del Covid .

“A Roma – conclude la nota di Bordoni – si paga la Tari in misura maggiore rispetto a qualsiasi altra città d’Italia, intollerabile un aumento, stimabile in un +2,59 per cento medio per le aziende e un +2,87 per le famiglie a fronte di un servizio mal erogato in quasi tutta la Città. Siamo pronti ad opporci in Aula contro qualsiasi rincaro per la tariffa rifiuti – avverte Bordoni – La situazione disastrosa della spazzatura in città e il grave livello di sporcizia che si registra oramai da tempo deve portare ad una riduzione della Tari in favore degli utenti, che pagano un servizio che non ricevono”.