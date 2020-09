Figliomeni (FDI): “Raggi riapra centri anziani in sicurezza”

“Dopo l’ordinanza del Sindaco che chiudeva i centri anziani fino ad oggi, è necessario che l’amministrazione grillina riapra le strutture in sicurezza facendosi carico di sanificare ed igienizzare gli ambienti, fornire i necessari dispositivi di protezione individuale, provvedere allo sfalcio e potatura del verde nonché dare tutto il supporto e l’assistenza necessaria ai rappresentanti degli anziani ed agli iscritti. Ci si augura che si eviti quel teatrino di scaricabarile tra la Raggi ed i municipi poiché chi ne paga le conseguenze sono gli anziani che, dopo una vita di sacrifici, sono letteralmente abbandonati e da fuori guardano con occhi pieni di commozione quelle strutture che erano dei veri e propri centri di aggregazione. Le istituzioni a guida M5s e Pd si attivino per reperire le risorse necessarie a garantire la riapertura in sicurezza dei centri perché non si possono addossare le responsabilità in capo ai coordinatori ed ai presidenti, che sono dei volontari e che peraltro si sono sempre attivati per realizzare tanti progetti sociali e combattere la solitudine che, in molti casi, è un tremendo dramma quasi quanto gli effetti del covid”.

Lo dichiara Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina.