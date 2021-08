21 agosto 2021, Centocelle festeggia i suoi primi 100 anni

Domani siamo pronti a festeggiare il giorno fatidico dei primi cento anni di Centocelle. Di questo dobbiamo ringraziare gli storici del festival Bellastoria-Narrazioni di strada i quali hanno saputo rintracciare il documento ufficiale con la firma anche del re Vittorio Emanuele III e che fissa la data di nascita del quartiere il 21 agosto 1921.

Andrea Martire ed io nel nostro libro Centocelle, l’evoluzione dell’imprenditoria locale (Ed. Cofine 2019) così narriamo il primo anno e quelli immediatamente successivi del popolare nostro quartiere:

“(…) Centocelle nacque ufficialmente negli anni Venti del Novecento come borgata agricola, in teoria autosufficiente. Nel 1921 vi risiedevano 29 famiglie che ricevettero ufficialmente ognuna un ettaro e mezzo di terra da coltivare. Secondoi canoni dell’epoca, e in base alla vocazione agricola sia del paese che della zona, le case erano indipendenti, quasi coloniche. Erano certamente basse ma con camere molto ampie per ospitare i numerosi figli, destinati al lavoro nei campi. Le case venivano tirate su alla buona, senza troppe pretese e con materiali di risulta. La zona era ricca di cave di pozzolana, risalenti all’epoca romana. È così che nasce la parte vecchia del quartiere, con strade in terra battuta, senza acqua diretta e senza allaccio alla rete fognaria. E nasce anche il primo punto di ritrovo di tutto il quartiere (all’epoca piccolo agglomerato di casette), il bar di piazza delle Camelie detto Lo Sciabbecco. E poi c’era il forno Fioravanti in via delle Camelie.

Fino ad allora era appunto una borgata agricola con queste caratteristiche. Ma poi due fattori portarono in breve a un incremento della popolazione: la tramvia diretta a Fiuggi, che percorreva la via Casilina, e il vicino aeroporto militare di Centocelle.

Il centro originario, costituito da case con l’aia che poi ebbero, nei primi anni ’30, l’autorizzazione a sopraelevare, nella toponomastica ricordava l’origine e la provenienza di chi lì abitava; c’è via Ceccano, via Carpineto, via Fontechiari, via Boville Ernica. Tutto il Lazio del Sud e zone limitrofe, tutti fedeli utilizzatori della grande via Casilina. Una prima ondata di persone che si trasferivano,

e che si portavano appresso la loro cultura sostanzialmente rurale e una parte del loro mondo. Verso la fine degli anni ’20 crebbe la “colonia” reatina, che era molto industriosa.

Si autotassarono e riuscirono a ottenere tutte le autorizzazioni necessarie per costruirsi la Chiesa di San Felice da Cantalice, comune del reatino. La parrocchia funzionava già dal 1927 in uno stabile di fortuna, poco più di una catapecchia. Poi negli anni ’30 venne eretta la chiesa vera e propria.

L’area di questo primo agglomerato nel 1935 sarà poi destinata dal Piano Particolareggiato (illustazione di pag. 12) alla demolizione e ricostruzione di case a schiera.

L’attività economica di questi migranti primordiali era all’epoca limitata alla sussistenza; i nuovi abitanti dell’area erano manovali, manutentori del vicino aeroporto, fabbri, falegnami, piccoli commercianti. I servizi erano essenziali, ma cominciava a nascere una piccola comunità con una rete adeguata.

Ricordiamo, tra questi, la farmacia Marchetti, (la prima in assoluto fuori dal centro urbano) che aprì in via Tor de’ Schiavi nel 1930, a opera dei fratelli Mario e Settimio (si è poi spostata nella sede attuale di piazza dei Mirti dopo la II guerra mondiale), il forno della famiglia Giacchini e uno stabilimento chimico nell’immobile in cui ora sorge (da fine anni ’40) la clinica Guarnieri. (…)