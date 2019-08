21 e 22 agosto conferenza sulle biblioteche del futuro

L’evoluzione del concetto di biblioteca quale spazio inclusivo e partecipato, è questo il tema della conferenza satellite dell’IFLA, (International Federation of Library Associations and Institutions), che si terrà il 21 e il 22 agosto presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio, con il sostegno di Roma Capitale e dell’Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali di Roma Capitale Assessorato alla Crescita culturale. Architetti e direttori di biblioteche universitarie e metropolitane provenienti da tutto il mondo condivideranno le più moderne tendenze della progettazione delle biblioteche, finalizzata ad eliminare barriere e a rispondere ai nuovi bisogni dei cittadini. Biblioteche, dunque, come avamposti per la diffusione e condivisione della cultura oltre barriere e confini. Sarà presente all’apertura dei lavori Luca Bergamo, Vicesindaco di Roma con delega alla Crescita Culturale.

Il doppio appuntamento a Roma precede la conferenza che, ogni anno, l’IFLA organizza nel mese di agosto in una città diversa, con delegati che si incontrano per scambiare esperienze e discutere temi professionali legati al mondo delle biblioteche. Dopo Kuala Lumpur nel 2018, quest’anno la città scelta è Atene (24-30 agosto).

L’IFLA è un’organizzazione indipendente, internazionale, non-governativa, non-profit, con le finalità di promuovere standard elevati nei servizi bibliotecari, incoraggiare una diffusa comprensione del valore di servizi bibliotecari di qualità. Fondata nel 1927, conta oggi più di 1400 membri (associazioni professionali, istituzioni, persone) in oltre 140 Paesi ed è la voce globale della professione bibliotecaria. Il lavoro della Federazione è svolto principalmente dalle sue 44 Sezioni, ognuna focalizzata su un tipo di biblioteca, su un aspetto della biblioteconomia o su una regione geografica.

Le biblioteche di Roma sono orgogliose di avere contribuito all’organizzazione di un evento tanto prestigioso, che vede già iscritti 101 bibliotecari da tutto il mondo. Tra gli sponsor ricordiamo Bibliotheca, Gale, ProQuest, Alea Office, OCLC, Ristech; il Goethe-Institut Italien ha sostenuto la partecipazione di alcuni studenti e bibliotecari di Roma, mentre l’Ordine degli Architetti di Roma ha concesso il patrocinio.

Mercoledì 21 agosto l’apertura dei lavori sarà dedicata alla nuovissima biblioteca centrale di Helsinki denominata “Oodi” e alla partecipazione dei cittadini alla progettazione degli spazi delle biblioteche universitarie di Filadelfia. Seguirà una tavola rotonda su alcune delle biblioteche pubbliche finaliste dell’IFLA Public Library of the Year Award e la presentazione della biblioteca centrale Tūranga di Christchurch (Nuova Zelanda). La giornata si chiuderà con un ricevimento alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna.

Nella seconda giornata, giovedì 22 agosto, workshop di Traci Lesneski, MSR Design, sulla progettazione delle biblioteche per ottenere la massima inclusione dei cittadini. A seguire, una sessione dedicata alla sostenibilità, con particolare attenzione ai recenti progetti italiani di biblioteche pubbliche e delle biblioteche universitarie di Roma.