21 novembre, Giornata dell’albero

Oggi, 21 novembre 2023 si celebra la Giornata Nazionale dell’Albero. Il Movimento Ecologista Ecoitaliasolidale come ogni anno la celebra e la dedica alle giovani generazioni e quindi all’imprescindibile “educazione ambientale”.

Esprimiamo ancora una volta la soddisfazione per la tradizione italiana sulla valorizzazione e difesa degli alberi che risale al 1898 per iniziativa dell’allora Ministro della Pubblica Istruzione , Guido Baccelli. Successivamente è stata contemplata nella legge forestale del 1923, e fu istituzionalizzata nell’art. 104: “E’ istituita la Festa degli alberi. Essa sarà celebrata ogni anno nelle forme che saranno stabilite di accordo fra i Ministri dell’Economia Nazionale e dell’Istruzione Pubblica”, con lo scopo di infondere nei giovani il rispetto e l’amore per la natura e per la difesa degli alberi.

Nel 1951 una circolare del Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste stabiliva che la “Festa degli alberi” si dovesse svolgere proprio il 21 Novembre di ogni anno. La celebrazione si è svolta con regolarità e con rilevanza nazionale fino al 1979, successivamente è stata delegata alle Regioni, sino a tornare di rilevanza statale con la Legge n. 10 del 14 Gennaio 2013 che ha istituito per il 21 Novembre la Giornata Nazionale degli Alberi. Tale giornata ha l’obiettivo di perseguire, attraverso la valorizzazione dell’ambiente, la difesa del patrimonio boschivo, l’attuazione del Protocollo di Kyoto, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la protezione del suolo.

Come Ecoitaliasolidale intendiamo contribuire a diffondere la cultura dell’attenzione ed il rispetto per l’ambiente ogni giorno e difendere il patrimonio boschivo italiano, complessivamente 10,4 milioni di ettari con 12 miliardi di alberi, che spesso a causa di lottizzazioni fuorilegge o devastazioni dovute ad incendi dolosi o a carenza di manutenzione viene fortemente compromessa.

Vorremmo ricordare che oltre 15.3 miliardi di alberi nel pianeta ogni anno vengono abbattuti per far posto ad allevamento, edilizia, agricoltura intensiva e altre attività economiche poco sostenibili. Un danno enorme per l’ambiente basti ricordare come singolarmente, ogni essenza arborea di medie dimensioni nelle città ha la capacità di assorbire in media tra i 10 e i 20 kg CO2 all’anno, mentre in un contesto più naturale può raggiungere anche i 20 e i 50 kg CO2, di qui l’importanza della loro presenza.

Fra i vari progetti che Ecoitaliasolidale sta portando avanti vi è anche quello dedicato all’educazione ambientale dei più giovani con percorsi a difesa ed a conoscenza del “nostro fratello albero” e percorsi di sport all’aria aperta, nei parchi, nelle aree verdi, accanto agli alberi.

E’ quanto dichiarano in una nota il Prof. Ennio La Malfa fra i padri fondatori dell’ambientalismo italiano e Direttore Scientifico di Ecoitaliasolidale, Piergiorgio Benvenuti, Presidente nazionale di Ecoitaliasolidale e la campionessa del mondo di marcia, Giuliana Salce, responsabile per il Lazio dell’Associazione.

Nelle Foto: Piergiorgio Benvenuti e Giuliana Salce ad Ostia Antica dove nel 2020 Ecoitaliasolidale ha messo a dimora l’Albero della “Legalità” in memoria del Giudice Borsellino ed i membri della sua scorta a Piazza Gregoriopoli e che ancora grazie alle cure di cittadini-volontari vive e prosegue a crescere.