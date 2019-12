23° Giornata Nazionale della Colletta Alimentare: 378mila kg di generosità nel Lazio

Si è conclusa sabato 30 novembre 2019, anche nel Lazio, la 23° edizione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare: una grande festa che ha coinvolto tantissime persone in tutta la regione, tra volontari, clienti di supermercati e chi lavora nei punti vendita aderenti.

Sono state migliaia le persone che hanno deciso di mettere nelle shopper gialle, donate loro dai volontari del Banco Alimentare, tanto buon cibo per i più poveri: al termine della Giornata, nel Lazio sono stati raccolti 378.312 kg di generi alimentari non deperibili, in circa 600 supermercati.

Pur con una lieve flessione rispetto allo scorso anno (-2%), sono stati comunque registrati importanti aumenti di donazioni presso i punti vendita dei supermarket dislocati nei quadranti di Roma Ovest e Roma Sud (+56% entrambi). Un incremento percentuale in “doppia cifra” di alimenti raccolti anche nelle zone di Aprilia (+10%) e Monti Tiburtini/Tivoli (+11%).

“Il risultato della GNCA nel Lazio di questa edizione è molto buono – afferma il Presidente del Banco Alimentare del Lazio Giuliano Visconti – in quanto si conferma la grande generosità delle persone residenti nel nostro territorio regionale, che hanno risposto ‘presente’ agli appelli fatti nei giorni precedenti. A tutti loro va un immenso grazie, per aver reso fantastica questa giornata.”.

“La buona riuscita di questa iniziativa – continua Visconti – non sarebbe stata possibile, tuttavia, senza la partecipazione entusiasta e la grande dedizione di tanti volontari presenti dentro e fuori dai supermercati. Ad essi va il sentito ringraziamento di tutto il Banco Alimentare del Lazio: per riprendere una frase del Santo Padre, è in virtù di questo grande impegno profuso che possiamo ‘andare incontro al povero’ con un sorriso e tanto buon cibo per lui.”