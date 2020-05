24 maggio. Giornata europea dei parchi

“Oggi 24 maggio si celebra la Giornata Europea dei parchi e si ricorda il primo parco istituito in Svezia, nel 1909. Negli ultimi cento anni il sistema parchi italiano si è sviluppato a partire dal

Parco del Gran Paradiso costituito nel 1922. Nel nostro Paese, si contano 871 aree protette, tra cui 24 parchi nazionali, l’ultimo nato è Pantelleria, 27 aree marine protette e 134 parchi regionali, che interessano l’11 per cento del territorio nazionale e 658 km di costa per quasi 6 milioni di ettari protetti fra terra e mare”.

“Quest’anno come Ecoitaliasolidale la vogliamo dedicare alla fase post pandemia Covid proponendo alle Istituzioni di destinare maggiori risorse economiche proprio al turismo sostenibile. E’ necessario contribuire alla salvaguardia ed alla maggiore valorizzazione del

patrimonio ambientale, paesaggistico e naturale, un patrimonio straordinario del nostro Paese.

“Riteniamo importante difendere la nostra integrità culturale, oltre ad avere un valore naturale e stimabile da valorizzare e visitare, e quindi inserirlo in un circuito di offerta di turismo sostenibile, compresa la valorizzazione dei nostri prodotti tipici ed unici, in armonia con l’ambiente, la comunità e le culture locali.

“Tutto ciò può essere valorizzato solamente se le istituzioni avranno la volontà di programmare con fatti concreti, ed anche con una destinazione di risorse adeguate, ponendo al centro i parchi, la natura, il paesaggio ed integrandolo con lo sviluppo del turismo

sostenibile.

“Con fatti concreti e senza le solite velleitarie promesse che non producono nulla di positivo.”

È quanto dichiara in una nota Piergiorgio Benvenuti, Presidente Nazionale del Movimento Ecologista ECOITALIASOLIDALE.