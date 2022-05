Matteo migliora

Matteo Valentini migliora. Il ragazzo di 20 anni di Colli Aniene, ricoverato al policlinico Umberto I, finito in coma dopo essere stato trovato sanguinante in viale Sacco e Vanzetti con la scatola cranica fratturata e ferita lateralmente e il naso rotto, si è svegliato dal coma farmacologico, È vigile, cosciente e risponde alle terapie.

Il primo pensiero è stato di mettersi in contatto con la mamma Simona, con il fratello Andrea e gli amici che tanto hanno trepidato ed ancora trepidano per lui.

Ora tutti, la famiglia, gli amici, un intero quartiere, attendono che si riprenda presto e completamente e che si faccia luce sul giallo del suo ferimento. La speranza di tutti è che Matteo Valentini ricordi e sia in grado di ricostruire la dinamica dei fatti e tutto quanto possa far identificare chi, conosciuto o sconosciuto, lo ha ridotto in condizioni così disperate ed abbandonato.

Intanto gli investigatori della Polizia di Stato del Commissariato San Basilio di competenza indagano mediante riscontri sulle celle telefoniche della zona dove è accaduto il fatto e le analisi del DNA dei reperti organici trovati addosso al 20enne.