Ieri 19 maggio 2022 abbiamo presentato il nostro libro “Radici a metà- 30 anni di immigrazione romena in Italia” alla Biblioteca Vaccheria Nardi, quartiere di Roma Colli Aniene con una numerosa presenza di cittadini romeni. Dopo saluto istituzionale da parte della responsabile della Biblioteca Elisa Moltoni, all’inizio dell’evento c’è stato l’intervento di Ovidiu Pufu, in rappresentanza dell’Ambasciata di Romania a Roma.

Abbiamo poi esposto le tante sfaccettature della presenza romena in Italia, dall’inizio degli anni ‘90, subito dopo la fine della guerra fredda, fino ai nostri giorni.

Quanti sono i romeni in Italia, dove vivono, quali sono i loro interessi e il loro contributo alla società italiana?

Ne abbiamo parlato insieme ad Antonio Ricci (Istituto IDOS) e Benedetto Coccia (Istituto di Studi Politici San Pio V) intorno a un tavolo moderato da Paola Crivelli, ma il dibattito costruttivo si è poi spostato in sala, con il contributo del pubblico presente.

Insieme abbiamo scoperto i tanti punti che l’Italia e la Romania, attraverso la loro storia di emigrazione, hanno in comune.

Non solo, i legami sono ben più stretti e antichi, a partire dalla nostra radice linguistica comune, attraverso la storia, dalle guerre di Traiano in Dacia, la Romania essendo , come ben sottolineato da Bendetto Coccia, ”un’isola di latinità” in mezzo a paesi di lingue slave. Anche oggi, le sfide sono comuni, con un inverno demografico simile e drammatico e con la crisi che riguarda il mercato del lavoro e la mancanza di manodopera qualificata.

Antonio Ricci (Istituto IDOS) ha raccontato come è cambiata la comunità romena negli anni, da genitori che arrivavano 20 anni fa, in cerca di lavoro, da un paese fuori dall’Unione Europea, fino alla crescita e alla “maturità” di una collettività che ha visto nascere più di 200.000 bambini romeni in Italia nelle ultime tre decadi.

Ma qual è l’identità dei romeni che vivono in Italia? Qui il discorso è ampio e, partendo dalla ricerca sociologica presentata nel libro, emerge che i romeni che vivono qui si sentono più cittadini europei che cittadini “romeni residenti in Italia”!

Il mio intervento è stato focalizzato sul diritto di voto e le difficoltà di essere cittadini a 360° senza un sentimento di partecipazione. Purtroppo sono pochi i romeni che si iscrivono sulle liste elettorali per poter esercitare il loro diritto di voto alle elezioni amministrative ed europee: meno di 140.000 per le amministrative e meno di 50.000 per le europee (dati nazionali del 2020) su una comunità di oltre un milione di presenze!

Interessantissimo il dibattito seguito agli interventi: è vero che i romeni ritornano in patria? Come è cambiato il paese per i romeni che sono andati via e per i giovani cresciuti in Italia?

Preziose le testimonianze, di chi ha raccontato come si è concluso un tentativo di ritorno, a anche quello di una giovane nata in Romania, ma cresciuta in Italia, chebsinè resa conto che la Romania della sua infanzia non esiste più. O anche di chi ha conosciuto imprenditori agricoli italiani che si sono trasferiti in Romania, per aprire un’attività lì!

Toccante la riflessione della moderatrice Paola Crivelli, che, raccontando le sue impressioni sul libro, ha detto: “Molti degli italiani hanno avuto aiuto in famiglia da parte di persone, di donne romene. Verso di loro abbiamo un debito di riconoscenza”.

Grazie alla Biblioteca Vaccheria Nardi, Biblioteche di Roma e soprattutto all’Associazione Spazio, Tempo e Solidarietà per l’ospitalità!

Tutti gli ospiti hanno avuto una copia omaggio del volume, grazie all’Istituto di Studi Popitici San Pio V.