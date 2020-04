25 Aprile 2020, 75° anniversario della Liberazione d’Italia dal nazifascismo

Quest’anno, per la nota situazione dovuta all’epidemia di corona virus, non si potrà festeggiare come ogni anno il 25 aprile con il corteo e il comizio a Porta San Paolo.

Per questo l’ANPI provinciale di Roma ha organizzato una serie di eventi registrati che coprono gran parte della giornata del 25 aprile e verranno caricati con le scadenze di orario specificate nel programma.