25 Aprile: confermati cortei e incontri, stop ai concerti per il lutto di Papa Francesco

Roma prova a tenere insieme memoria storica e cordoglio. Dopo la morte di Papa Francesco e la proclamazione di cinque giorni di lutto nazionale, l’assessorato capitolino alla Cultura ha ritoccato – ma non cancellato – il ricco palinsesto di iniziative previste per l’80° anniversario della Liberazione dal nazifascismo.

“L’Amministrazione capitolina ha rimodulato il programma di appuntamenti organizzati dal 25 al 27 aprile prossimi nel quartiere di San Lorenzo in occasione della Festa per gli 80 anni dalla Liberazione. Alcune iniziative a partire da sabato 26 aprile non si terranno in segno di rispetto e di lutto per la scomparsa di Papa Francesco“. Lo comunica in una nota l’assessorato alla Cultura di Roma Capitale.

“Nel dettaglio – prosegue la nota – resterà praticamente immutato il programma di venerdì 25 aprile, con tutte le iniziative previste in varie zone del quartiere. La giornata verrà anzi arricchita da una riflessione di monsignor Renato Tarantelli Baccari Vescovo Ausiliare della Diocesi di Roma.

A partire da sabato 26, in concomitanza con i funerali del Santo Padre, la mattina non si terranno eventi. Nel corso del finesettimana, non sono più previsti concerti mentre vengono confermate tutte le iniziative culturali organizzate in collaborazione con i tanti ospiti importanti annunciati“.

“L’Amministrazione di Roma Capitale – sottolineano in conclusione dall’assessorato – si è mossa nel segno del rispetto per una grande figura spirituale e di pace quale è stata Papa Francesco, confermando gli eventi organizzati per salvaguardare la memoria di un passaggio storico fondamentale per questo Paese come la Liberazione dal Nazifascismo avvenuta esattamente 80 anni fa“.

