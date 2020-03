25 marzo 2020 le iniziative per il Dantedì

L’Associazione degli Italianisti, con la sua Sezione Didattica (Adi-SD) e il suo Gruppo Dante, ha organizzato a partire dalle 12 e 15 del 25 marzo 2020 la lettura attraverso collegamenti online, nelle scuole secondarie superiori, del canto XXVI dell’Inferno e in particolare del discorso di Ulisse, per inaugurare a livello nazionale il Dantedì.

Alla proposta, avviata in accordo con quanto auspicato dal Ministero dell’Istruzione e dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, hanno aderito scuole di tutta Italia: un elenco è disponibile sul sito https://adisd.blogspot.com/2020/03/dantedi-iniziative-delle-scuole-in.html. Alcuni materiali prodotti da un gruppo di circa quaranta scuole, che hanno seguito il percorso didattico Perché Dante è Dante?, saranno resi disponibili sul sito www.dantenoi.it. In questo sito saranno anche forniti i link a numerosi video danteschi, preparati a cura di docenti dell’Adi o comunque di notevole interesse e qualità. Ricordiamo anche le attività che coinvolgeranno il Cepell (Centro per il libro e la lettura: https://www.cepell.it/it/), la mostra “Ulisse. L’arte e il mito” (Forlì, Musei San Domenico: video al link https://youtu.be/B7NPaGaTfTQ), e pordenonelegge (introduzioni alle cantiche disponibili sul sito www.pordenonelegge.it e sulle pagine social collegate).

Anche gli Atenei italiani saranno coinvolti nell’iniziativa, in maniera autonoma e con orari diversi. In particolare, l’Adi ha accordato il suo patrocinio, con l’avallo del Ministero dell’Università e della Ricerca, a iniziative online che sono in fase di organizzazione nelle Università di Bologna, Catania, Napoli Federico II, Perugia per Stranieri, Pisa, Roma Sapienza, Roma Tor Vergata, Salerno, Sassari, Torino, Trieste, e partecipa a numerose altre: un elenco, continuamente aggiornato, è disponibile nel sito dell’Associazione: www.italianisti.it.

In questo periodo così difficile per il nostro Paese, la creazione di comunità locali o nazionali, sia pure online, può costituire un piccolo ma importante segno di speranza e di apertura. Dopo questa iniziativa, l’Adi s’impegna a proporre riletture e riflessioni non solo su Dante ma anche sui tanti autori della nostra letteratura che possono offrire strumenti per interpretare tanto il passato e la storia, quanto il presente e l’attualità.

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il Presidente dell’Associazione, prof. Gino Ruozzi (gino.ruozzi@unibo.it), oppure la Presidente di Adi-SD, prof.ssa Silvia Tatti (silvia.tatti@uniroma1.it), oppure il coordinatore del Gruppo Dante – Adi, prof. Alberto Casadei (347-0782018).

INIZIATIVE PER IL DANTEDI’ – ATENEI ITALIANI

In collaborazione con l’Associazione degli italianisti

25 marzo 2020

Università di Bologna

Alma Dantedì: Letture dantesche

Referente: prof. Giuseppe Ledda (giuseppe.ledda@unibo.it)

L’evento avrà inizio alle ore 15.00 e sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook dell’Università di Bologna.

Introducono il Presidente dell’ADI prof. Gino Ruozzi e il Coordinatore del Gruppo Dante-ADI prof. Alberto Casadei.

Partecipano docenti, ricercatori e dottorandi dell’Università di Bologna e di altre università, scrittori e poeti, con brevi letture di testi di Dante e di testi “danteschi” di altri autori.

Università di Catania

Letture dantesche

Referente: prof. Sergio Cristaldi (scristal@unict.it)

Università di Napoli Federico II

Letture dantesche con attori, e lettura di passi della Divina commedia

dalla versione in milanese di Carlo Porta

Referenti: proff. Giancarlo Alfano (giancarlo.alfano@unina.it) e Pasquale Sabbatino (pasquale.sabbatino@unina.it)

Università di Perugia per Stranieri

Maratona: Lectura Dantis degli studenti – dalle ore 12.00

Sito www.unistrapg.it

Referente: prof.ssa Floriana Calitti (floriana.calitti@unistrapg.it)

Università di Pisa

Lo giorno se n’andava…un viaggio virtuale con Dante

aspettando il #Dantedì – Pisa, 25 marzo 2020, ore 18.15

Referente: dott. Leonardo Canova (leonardo.canova@fileli.unipi.it)

Mercoledì 25 marzo, in occasione del #Dantedì, si terrà l’evento “Lo giorno se n’andava…un viaggio virtuale con Dante”, coordinato da Leonardo Canova e Vito Portagnuolo per conto dell’Associazione degli Italianisti (Adi).

L’evento avrà inizio alle ore 18.15 e sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook dell’Ateneo (https://www.facebook.com/events/233722351106557/). Introdotto dal prof. Alberto Casadei, l’incontro prevede una serie di flash-readings di alcuni passi della Commedia di Dante Alighieri, tenuti da studenti, ricercatori e docenti dell’Ateneo pisano e non solo. Al termine delle letture Lorenzo Monteforte, del gruppo di musica popolare Plateìa, proporrà una performance dal titolo DanTaranta: la Commedia e le terzine della pizzica salentina.

Università di Roma Sapienza

Chiara Caselli legge il canto di Ulisse (Inf. XXVI)

Referente: prof.ssa Silvia Tatti (silvia.tatti@uniroma1.it)

Su piattaforma google meet dell’Università di Roma Sapienza: link al video

https://www.uniroma1.it/it/notizia/viaggio-attraverso-i-gironi-danteschi

Università di Roma Tor Vergata

Letture dantesche

Live streaming: https://www.facebook.com/LICUS-105254417572152/ – ore 16.30

Hashtag ufficiali: #Dantedì e #IoleggoDante #Licus #Clici #Milla

Referente: prof.ssa Florinda Nardi (florinda.nardi@uniroma2.it)

Gli studenti del Laboratorio Milla “Scritture letterarie per le scene dello spettacolo” del Dipartimento di Studi Letterari, Filosofici e di Storia dell’arte dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, diretto dalla Prof.ssa Nardi, hanno promosso per l’occasione una lettura scenica virtuale dei versi di Dante Alighieri. Coinvolti anche gli studenti del Corso di Laurea Magistrale LICUS – Lingua e cultura italiana a stranieri per l’accoglienza e l’internazionalizzazione e il CLICI – Centro di Lingua e Cultura Italiana, nonché tutti gli studenti, dentro e fuori l’Ateneo, delle Scuola e delle Università.

L’evento sarà realizzato attraverso una piattaforma per la didattica a distanza, messa a disposizione dalla Scuola IaD dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, e verrà condiviso in diretta web.

Università di Salerno

Lettura dantesca

Referente: prof.ssa Rosa Giulio (rgiulio@unisa.it)

Lettura dei versi di Dante in performance di 1-2 minuti organizzata nell’ambito del Corso di laurea in Filologia moderna (120 studenti circa) dell’Università degli Studi di Salerno. LINK ALL’AULA VIRTUALE:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4fb6f767ddc248fca018eff0e16bbd6d%40thread.tacv2/conversations?groupId=57e0cecf-a1f2-4ddc-8bad-b782a0db85de&tenantId=c30767db-3dda-4dd4-8a4d-097d22cb99d3

Università di Sassari

Lettura dantesca

Referente: prof. Aldo M. Morace (ammorace@uniss.it)

Università di Torino

Lettura dantesca con i pezzi del compositore statunitense Carman Moore

Referente: prof.ssa Erminia Ardissino (erminia.ardissino@unito.it)

https://www.dfe.unito.it/do/avvisi.pl/Show?_id=60i4