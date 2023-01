In via Tor de Schiavi una dimenticanza per la messa a in sicurezza dell’incrocio con via dei Platani

Questo è l’incrocio di via Tor de Schiavi con via Platani, un incrocio pericoloso come del resto tutti quelli che vanno da via delle Robinie a Piazza delle Camelie attraversano la storica strada che fino al dopoguerra rappresentava l’entrata a Centocelle dalla via Casilina.

Tutte le intersezioni laterale sono, secondo una relazione della Polizia Locale pericolosi, vuoi per carenza di una adeguata e visibile segnaletica e vuoi per le auto che purtroppo arrivano a sostare fino a coprire la visibilità degli incroci.

A dire la verità il Dipartimento SIMU aveva iniziato a mettere in sicurezza gli incroci realizzando quelle che tecnicamente vengono chiamare orecchie, realizzando attraverso un allargamento del marciapiede in prossimità dell’incrocio una piccola area dove le automobili non arrivano a sostare, lasciando così un’ampia visuale.

Peccato che a via Tor de Schiavi/Platani delle previste quattro orecchie ne hanno dimenticato una e c’è un colpevole silenzio su quando e se il SIMU farà completare l’opera, visto che dopo mesi di lavoro il cantiere e’ stato smontato.

Di seguito Video e Foto su quanto detto nella speranza che sia l’assessore ai LL.PP. che i componenti della commissione intervengano con tempestività e che insieme al Gruppo della Polizia Locale si intervenga sia per quella messa in sicurezza degli incroci e sia per uno studio di fattibilità per rendere più fluida la viabilità e nel contempo raggranellare qualche sosta sicura e regolare in più.