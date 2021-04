2774° Natale di Roma: presentata in Campidoglio la medaglia celebrativa

Nell’ambito delle iniziative per il 21 aprile, l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha presentato in Campidoglio la medaglia celebrativa del 2774° Natale di Roma. Il presidente dell’Istituto, professor Antonio Palma, ha consegnato il modello in gesso originale della medaglia alla sindaca Virginia Raggi.

Le medaglie del Natale di Roma, realizzate dal Poligrafico e Zecca dello Stato, raccontano di norma un avvenimento speciale per la città o una particolare ricorrenza. Il tema della raffigurazione scelto quest’anno dalla sindaca Raggi è l’anniversario dei 150 anni di Roma Capitale.

Il dritto della medaglia per i 150 anni dei Roma Capitale rappresenta al centro, la figura della Dea Roma. È un’immagine “classica” che riprende l’iconografia della dea con il peplo, l’elmo e la lancia nella mano destra ma è allo stesso tempo una figura giovane, con lo sguardo idealmente rivolto verso il futuro. Sullo sfondo, una particolare della decorazione del pavimento michelangiolesco di piazza del Campidoglio che lega diversi elementi architettonici antichi e contemporanei di Roma: il Colosseo, il Museo della Civiltà Romana, l’Auditorium e la moderna struttura che racchiude l’Ara Pacis insieme a elementi di verde urbano, per ricordare la storia e la modernità della Capitale d’Italia.

Il rovescio raffigura l’edificio simbolo della municipalità romana, Palazzo Senatorio in Campidoglio.

La medaglia celebrativa del Natale di Roma viene creata dal 1987 dalla Scuola dell’Arte della Medaglia dell’Istituto Poligrafico e coniata dalla Zecca dello Stato.

In particolare, quest’anno, il design e il modello sono stati realizzati dalla borsista della scuola Lucrezia Delfini, insieme ai suoi colleghi.

“Abbiamo voluto dedicare la medaglia celebrativa del Natale di Roma ai 150 anni di Roma Capitale, che ricorrono quest’anno, perché pensiamo che la nostra città deve confermare la sua vocazione storica e il proprio ruolo di Capitale riconosciuta da tutti gli italiani, all’altezza del grande passato che oggi celebriamo, e al contempo essere in grado affrontare le grandi sfide dell’avvenire per le quali stiamo lavorando. La bellissima medaglia che oggi presentiamo rappresenta idealmente questo legame tra passato e futuro”, dichiara la sindaca Virginia Raggi.

“La medaglia raffigura sul rovescio il Palazzo Senatorio in Campidoglio, luogo della sacralità della città, e sul dritto al centro la dea Roma, traslazione di Minerva come identità di Roma, è rappresentata come una giovane, con lo sguardo idealmente rivolto al futuro. Una dea che fa patrimonio della sua storia per procedere verso il nuovo e il futuro, segno di una città che nei millenni è stata parte della storia e divenendo capitale della nazione ha sancito l’unità e la sua identità verso il progresso e l’avvenire”, afferma il presidente dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, professor Antonio Palma.