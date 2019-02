28 febbraio 2019, Giornata mondiale delle Malattie Rare 2019: noi siamo al fianco di chi è raro

In tutto il mondo il 28 febbraio 2019 verrà celebrata la Giornata delle Malattie Rare.

Le persone affette da una malattia rara e le loro famiglie, le associazioni dei pazienti, i politici, i prestatori di cure, i medici, i ricercatori e i rappresentanti dell’industria, come ogni anno si riuniranno per sensibilizzare l’opinione pubblica.

Ci sono oltre 6000 malattie rare, 30 milioni di persone che ne soffrono in Europa e 300 milioni nel mondo, ma per molte di queste malattie non ci sono cure.

La Giornata è il momento più sentito da una vasta comunità che ogni giorno deve affrontare ostacoli diversi.

