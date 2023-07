28 luglio, Giornata mondiale dell’Epatite, Rocca: “Lavoro in sinergia, combatterla è possibile”

«La Giornata mondiale dell’Epatite, istituita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, ci invita a non abbassare la guardia su questa patologia.

Le armi a disposizione per combattere i cinque virus dell’epatite più comuni in Europa (A,B,C,D, E) sono rappresentate dalla diagnosi precoce, dal trattamento e dalla prevenzione.

Nel Lazio è attivo il programma regionale per lo screening dell’infezione da Epatite C (HCV), che permette di rilevare il virus non ancora diagnosticato.

Circa il 95% delle persone trattate guarisce completamente eliminando l’infezione.

Tutti i cittadini, attraverso il sistema di prenotazione online o attraverso la propria Asl, possono accedere al programma di screening.

Lavoreremo insieme alle Istituzioni, al sistema ospedaliero e alla medicina del territorio, per una corretta informazione sulla malattia, superando lo stigma che ne deriva». Lo ha dichiarato Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio.