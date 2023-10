Pomeriggio Speciale con Michele Mirabella all’Associazione Pugliese di Roma

L’Associazione Pugliese di Roma ha organizzato giovedì 9 novembre 2023 in via Ulisse Aldrovandi 16 un Pomeriggio Speciale dedicato al noto personaggio pugliese Michele Mirabella ospite d’onore.

L’evento sarà condotto da due giornalisti Giampiero Bellardi e Daniele Rotondo (TG2)

Michele Mirabella è tante cose in una, un vulcano in piena attività che ha compiuto 80 anni (è nato a Bitonto il 7 luglio del 1943) tra mille progetti, sempre attraversati da una cultura dalle venature sulfuree e anticonformiste dietro la bonomia e affabilità che lo hanno reso noto. Tutti lo riconoscono soprattutto per Elisir, il programma di salute e benessere di Rai3, ma di tutte le sue “incarnazioni”, Mirabella ne preferisce una: quella del regista. “Regista teatrale. Ha diretto più di 60 titoli di prosa e 35 opere liriche. Pochi, ma fulminanti, i ruoli al cinema, accanto ai protagonisti del cinema italiano, a partire da Massimo Troisi, con cui ha recitato in Ricomincio da tre.

Al termine un “Vino d’onore” con degustazione di prodotti pugliesi offerti dall’Associazione.