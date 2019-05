30 maggio 2019. Pulizia Via Schopenhauer…Noi c’eravamo e il IV Municipio?

Pubblichiamo qui di seguito un post di facebook di oggi 31 maggio del Comitato Schopenhauer

“..grande delusione …anche il 30 Maggio il Municipio non si è fatto vedere…in verità dopo l’incontro di inizio Maggio in Municipio IV con l’assessorato Ambiente e il servizio Giardini, ci era stato garantito che gli eventi di pulizia avrebbero avuto l’assicurazione dei partecipanti a fronte di un preavviso di 15gg.

Ebbene la richiesta è stata inviata l’11 Maggio ma a pochi giorni dall’evento ci è stato comunicato che il Comune di Roma copriva con l’assicurazione solo chi manutiene il verde cittadino, se pulisci una strada NON PUOI ESSERE ASSICURATO !!!! cioè una vera e propria presa in giro….sono 5-6 anni che nessun veicolo AMA pulisce Via Schopenhauer e Via Diderot e sono 3 lunghi anni che ogni mese puliamo la nostra e altre vie….e questo è quanto fa il Comune di Roma alias IV Municipio per il nostro quartiere? .

….semplicemente assurdo. Tempesteremo ora il municipio di richieste di pulizia delle nostre vie con i mezzi AMA…così non si può più andare avanti….è un delirio.

Comitato Schopenhauer