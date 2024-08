Stadio Roma Pietralata, Rosati (M5S): “La sinistra è imbarazzata anche da se stessa”

«È paradossale, ma alcuni esponenti del centrosinistra prima approvano in Campidoglio la delibera sulla pubblica utilità dell’area dove dovrebbe sorgere il nuovo stadio dell’AS Roma, poi però vanno contro l’operato del loro stesso

sindaco. È proprio il caso di dire che la mano sinistra non sa più cosa fare, se non strumentalizzare le richieste dei comitati, cittadini e commercianti, con i quali evidentemente interagiscono sempre poco, nonostante le mille difficoltà che i residenti dovranno subire. Tra espropri e sgomberi accelerati

dall’amministrazione capitolina (senza motivo e prima della pubblicazione delle sentenze) è chiaro che ormai questo sindaco non ha proprio più nulla di sinistra. Basti pensare che quest’area, destinata a pubblica utilità, la sta invece trasformando in un’area prettamente privata, consegnandola a una

Srl che destinerà solo pochissimi fondi a opere pubbliche.

Sindaco non curante, poi, di non essersi ancora conformato a tutte le prescrizioni tecniche vincolanti espresse dagli enti preposti. Lo stesso sindaco che ben si è guardato dall’esporsi sul tema stadio nella campagna elettorale 2021, e di cui ormai si vergognano i suoi stessi esponenti di partito, tanto da andargli contro».

Così in una nota Stefano Rosati, capogruppo M5S in Municipio IV.

