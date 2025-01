Sparisce una scultura di Ligabue dal Museo della Fanteria: indagini in corso

Una piccola statuetta in bronzo, è scomparsa nel nulla durante l’ultimo giorno della mostra “I misteri di una mente” dedicata ad Antonio Ligabue, presso il Museo storico della Fanteria di Roma.

La statuina – dalle dimensioni ridotte, appena 5×10 centimetri – è stata rubata domenica 12 gennaio, proprio durante le ultime ore dell’esposizione.

Secondo gli investigatori, l’assenza di una teca e di un sistema d’allarme ha reso il furto decisamente agevole.

Un colpo studiato nei minimi dettagli?

La segnalazione è arrivata ai carabinieri della Compagnia Piazza Dante intorno alle 19 di domenica, al termine della mostra che ha portato in esposizione dipinti e 32 sculture in bronzo realizzate dal celebre artista emiliano.

Gli investigatori stanno ora vagliando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per cercare di ricostruire la dinamica del furto.

Il timore è che si tratti di un colpo premeditato, approfittando delle falle nella sicurezza.

La statuina, infatti, non era custodita in una teca e si trovava in un punto privo di allarme, rendendo più facile l’azione del ladro, che potrebbe essersi mosso tra la folla dell’ultimo giorno della mostra senza dare nell’occhio.

Le indagini dei carabinieri del TPC

Le indagini sono affidate anche ai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale (TPC), che hanno subito attivato la banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti, uno strumento fondamentale per rintracciare le opere d’arte rubate.

Intanto, sono state raccolte le prime testimonianze del personale presente al museo. Nessuno avrebbe notato movimenti sospetti, il che fa supporre che il ladro si sia mosso in modo rapido e discreto.

La statuetta rubata: un piccolo tesoro nascosto

La scultura sottratta è una delle numerose opere in bronzo che Ligabue dedicava al mondo animale.

Il suo valore artistico e simbolico è elevato, considerando che l’artista è noto per le sue rappresentazioni di animali in pose espressive e dinamiche.

