4 gennaio 78° Anniversario della deportazione

Si è tenuta oggi 4 gennaio 2022 la cerimonia per commemorare il 78° anniversario della deportazione e dello sterminio dei cittadini romani, antifascisti ed ebrei (4 gennaio 1944). Deposta la corona di Roma Capitale al “muro del deportato” nel cimitero Verano, alla presenza delle autorità cittadine e dei vertici della Comunità Ebraica romana.

Giornata importante, quella odierna, per ricordare i tanti romani deportati e uccisi nei lager; coltivando la memoria e contrastando l’oblio e l’indifferenza, oggi a rischio di divenire preponderanti per la distanza temporale e per l’età avanzata degli ultimi sopravvissuti. Oblio e indifferenza insidiosi, dato che costituiscono premessa al pericolo che tragedie di quella portata possano ripetersi. Da cui l’esigenza di soffermarsi sui luoghi che contengono le tracce di quelle vicende, trasmettendole alle nuove generazioni come un filo che non si spezza.