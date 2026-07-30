Ad agosto aperture straordinarie al Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia

Il PACT (Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia) annuncia aperture straordinarie per il mese di agosto: tutti i lunedì (3, 10, 17, 24, 31 agosto) i musei e le aree archeologiche resteranno eccezionalmente aperti con orario, tariffe e modalità consuete.

Un’occasione da non perdere, soprattutto per i numerosi turisti e vacanzieri che trascorrono le loro ferie in zona, per ammirare i capolavori del PACT, testimonianze di una storia affascinante e coinvolgente, e scoprire le ricchezze dell’archeologia e dell’arte etrusche.

Sarà possibile visitare tutti i giorni della settimana (Ferragosto compreso):

la Necropoli della Banditaccia a Cerveteri;

il Museo Archeologico Nazionale Cerite (Cerveteri), dove il pubblico potrà anche ammirare la mostra “Veder greco in Etruria. Le idrie di Cerveteri”;

la Necropoli dei Monterozzi a Tarquinia con le tombe dipinte;

il Museo Archeologico Nazionale di Tarquinia, ospitato da Palazzo Vitelleschi, dove è anche in corso la mostra “In viaggio nel Regno delle Ombre. Capolavori della pittura etrusca fra Tarquinia e Orvieto”.

Informazioni e modalità di visita:

Orari di apertura: 9:00–19:30 (ultimo ingresso ore 18:30).

Tariffe e modalità di accesso: consuete (biglietti e riduzioni valide come da regolamento del PACT).

https://pact.cultura.gov.it/

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza