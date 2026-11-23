A Centrale Preneste Teatro in scena “G+R – Di muri abbattuti e cuori aperti”
Spettacolo da Romeo e Giulietta di William Shakespeare sabato 28 novembre alle 21.00 in via Alberto da Giussano 58
Ultimo appuntamento di YOU the YOUng City, il progetto dedicato ai linguaggi della scena contemporanea con la direzione artistica di Tiziana Lucattini: sabato 28 novembre alle 21.00 a Centrale Preneste Teatro (Via Alberto da Giussano, 58 – Roma) in scena “G+R – Di muri abbattuti e cuori aperti”.
Lo spettacolo, da Romeo e Giulietta di William Shakespeare, è una Produzione CIES ETS – MaTeMù con la regia di Bartolini/Baronio: una riscrittura contemporanea di Romeo e Giulietta nata all’interno di MaTeMù, lo Spazio Giovani e Scuola d’Arte di CIES ETS.
Il lavoro è il risultato di un percorso laboratoriale che ha coinvolto giovani provenienti da esperienze, culture e storie differenti in un processo creativo guidato dalla compagnia Bartolini/Baronio. Le parole di Shakespeare si intrecciano ai testi originali dei partecipanti, dando vita a una drammaturgia corale che riflette sui temi dell’amore, della cura, dell’identità e della libertà.
Teatro, musica dal vivo, rap, canto e breakdance dialogano sulla scena in una creazione collettiva che supera i confini tra linguaggi artistici e restituisce uno sguardo autentico sulle nuove generazioni.
Più che una rilettura del classico shakespeariano, G+R è un manifesto di comunità: un’opera che trasforma il teatro in uno spazio di incontro, ascolto e partecipazione, dove l’arte diventa strumento di relazione e cambiamento sociale.
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria on line su https://centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi/ oppure via mail scrivendo a [email protected] o ingresso diretto il giorno dello spettacolo previa disponibilità dei posti.
Il progetto è realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo ed è vincitore dell’Avviso Pubblico Lo spettacolo dal vivo fuori dal Centro – Anno 2026 promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria, in collaborazione con SIAE.
Sabato 28 novembre alle 21.00
G+R – Di muri abbattuti e cuori aperti
Regia: Bartolini/Baronio
Drammaturgia: Tamara Bartolini
Spazio scenico, sonorizzazioni e video: Michele Baronio
Assistente alla regia: Valentina Di Odoardo
Supporto tecnico e preparazione rap: Andrea “Mister T” Tagliaferri
Musiche originali e arrangiamenti: Andrea Pantaleone, Cristiano Urbani, Alessandra Diodati, Susanna Sallemi
Coreografie: Elisa Saiko Ciprianetti
Produzione CIES ETS – MaTeMù
Dal 13 settembre al 28 novembre 2026
YOU. The Young city
Centrale Preneste Teatro Via Alberto da Giussano, 58 – Roma
Percorso sostenibile: Autobus: 81 – 112 –213 – 312 – 409 – 545 Tram: 5 – 14 – 19 Fermata Giussano – Metro C (Pigneto/Malatesta)
INGRESSO LIBERO con prenotazione obbligatoria
Informazioni: 06 27801063 lun / ven 10.00 – 17.00 – [email protected] – www.centraleprenesteteatro.it
Prenotazioni: https://centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi/ o [email protected]
FB: www.facebook.com/CentralePrenesteTeatro
IG: www.instagram.com/centralepreneste/
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