450: un bus urbano Atac dai percorsi e orari senza fine

Abbiamo scritto del tram 19, che dalla Roma popolare (Centocelle)trasporta le persone alla Roma borghese (Prati), e viceversa.

Abbiamo anche scritto del bus 556, una linea di periferia, che trasporta le persone da Gardenie (Centocelle) ad Anagnina (transitando per i quartieri Centocelle, Quarticciolo, Tor Tre Teste, Torre Maura, Torre Spaccata popolare) e viceversa.

Oggi scriviamo del 450, un altro bus ATAC sempre di periferia, che viaggia dal quartiere Alessandrino all’Ospedale Pertini e viceversa (transitando anche per Torre Spaccata, Centocelle, Quarticciolo, Prampolini, Collatino, Colli Aniene, Tiburtino III).

Un poco di storia

Un poco di storia, per i più giovani e non solo.

La Linea 450 è nata nella gestione ATAR (Azienda Trasporti Automobilistici Roma) nel corso degli anni 1950-1960 col numero “3”.

Collegava piazza dei Mirti con piazza di Santa Maria del Soccorso.

Nel 1992 assunse la numerazione di 450, con delle corse deviate a via di Tor Sapienza

Nel 2004 all’autobus numero 450 fu affiancato l’autobus denominato 450F .

Nel 2007 piazza delle Camelie (Centocelle ) diventa un capolinea e nel 2014 la linea prolungò il percorso, dalla stazione di Pietralata all’ospedale Sandro Pertini, diventando l’altro capolinea.

Nel 2015 la linea è stata prolungata a viale Alessandrino, che ha sostituito il capolinea precedente..

Oggi la fotografia è di due capolinea: Monti Tiburtini/Pertini, presso l’ospedale Sandro Pertini (quartiere Pietralata), e viale Alessandrino all’altezza di via del Campo (quartiere Alessandrino).

Durante l’anno scolastico (settembre-giugno) nei giorni feriali il 450 effettua anche delle corse scolastiche deviate, con la denominazione di 450DS, che raggiungono via Collatina ( quartiere Collatino ) in un senso e via dei Meli-(Alessandrino) via Molfetta (Quarticciolo) nel senso opposto.

Il percorso del 450

Il percorso (vedi Mappa) è di 58 o 60 fermate, nel caso si viaggi verso il Pertini o verso l’Alessandrino, il tragitto è percorribile in circa 60-70 minuti e la frequenza tra una partenza è l’altra è di 25-30 minuti nei giorni feriali e 30-60 minuti nei festivi.

E ciò è molto avvilente.

Come faccio di solito, prima di scrivere l’articolo, viaggio con l’autobus e l’ho fatto con il 450 alle ore 8 circa di un giorno feriale. Sarebbe molto istruttivo organizzare un viaggio con la partecipazione straordinaria del sindaco e del Presidente del Municipio e dell’assessore alla mobilità per saggiare di persona il funzionamento della mobilità in-sostenibile nei quartieri periferici.

Dal Capolinea dell’Alessandrino sono arrivato in pochi minuti in zona Torre Spaccata, subito dopo sono entrato nel quartiere di Centocelle

20 fermate e continue svolte a destra e a sinistra, andando su e giu’ per Centocelle.

Sulle strade quante auto parcheggiate male e in doppia fila. Quanti rallentamenti.

Al Collatino incroci intasati di macchine, specialmente tra viale della Serenissima con via della Venezia Giulia e via Collatina fino a via Grotta di Gregna.

Anche al Collatino e a Colli Aniene, continue svolte a destra e a sinistra per arrivare alle varie fermate.

Una necessità emerge subito: ci vorrebbero mezzi pubblici con percorsi più snelli e più certi e più veloci.

Ho calcolato che il tragitto in linea d’aria e a piedi, con camminata veloce, tra l’Alessandrino e Colli Aniene, è nel tempo quasi lo stesso. Un’ora, però, io l’ho passato in sofferenza sul 450. Facile immaginare gli orari e i disagi in giornate di traffico.

Mi sono anche ricordato di quando mi allenavo per la maratona ed ero giovane: il tragitto di corsa, con il lungo lento, tra via Arturo Graf/ viale Kant (Casal de’ Pazzi-Nomentano) e viale Alessandrino lo percorrevo in circa un’- ora e trenta.

Via Nomentana, è dopo i Monti Tiburtini.

L’elenco delle fermate

Per concludere ecco l’elenco delle fermate che si susseguono dal capolinea Alessandrino all’Ospedale Sandro Pertini, [inversione in uscita dal capolinea], viale Alessandrino, via Casilina , via Tor de’ Schiavi, piazza delle Camelie, via delle Camelie, piazza di San Felice da Cantalice, via dei Castani, via dei Glicini, piazza delle Giunchiglie, viale delle

Giunchiglie, via dei Platani, via Tor de’ Schiavi, piazzale delle Gardenie, viale delle Gardenie, piazza dei Gerani, via dei Castani, via dei Faggi, via dei Frassini, viale delle Gardenie, piazza dei Gerani, via dei Castani, via dei Gelsi, viale Palmiro Togliatti [inversione dopo via dei Gerani], viale Palmiro Togliatti, via Prenestina, viale della Serenissima, viale della Venezia Giulia, via Collatina, via di Grotta di Gregna, viale Sacco e Vanzetti, viale Ettore Franceschini, piazza Camillo Loriedo, viale Battista Bardanzellu, viale Fernando Santi, via di Grotta di Gregna, via della Vanga, via Mozart, largo Johann Sebastian Bach, via del Badile, piazza di Santa Maria del Soccorso, via Tiburtina , via di Pietralata, via dei Durantini, via dei Monti Tiburtini, capolinea Monti Tiburtini/Pertini ( ospedale).