7 ottobre 2023, un anno dopo: Roma si stringe attorno alle vittime e chiede giustizia e pace

Roma si ferma oggi, 7 ottobre, per ricordare un giorno tragico che ha scosso il mondo esattamente un anno fa. La capitale ospita una serie di commemorazioni solenni in memoria delle vittime dell’attacco di Hamas contro Israele del 2023, in cui furono uccise 1.400 persone tra civili e soldati, e 254 furono rapite, delle quali 101 sono ancora prigioniere.

Il Tempio Maggiore di Roma ha visto la partecipazione delle massime autorità, tra cui il sindaco Roberto Gualtieri, che ha sottolineato l’impegno delle istituzioni per la sicurezza della comunità ebraica. “L’impegno di tutte le istituzioni è per la sicurezza della comunità ebraica,” ha affermato Gualtieri, che ha partecipato con profonda commozione alla cerimonia.

La città è stata simbolicamente invasa da orsacchiotti incatenati in vari punti e palloncini gialli di fronte al Tempio ebraico, un gesto toccante per ricordare le vittime e gli ostaggi del massacro.

La cerimonia ha messo in luce l’importanza di non dimenticare quei tragici eventi e di rinnovare la speranza di pace.

Noemi Di Segni, presidente dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, ha espresso il dolore e la speranza della comunità: “La nostra preghiera è di avere la forza di ricostruire ciò che è stato distrutto, di curare le ferite del corpo e dell’anima.

Speriamo di poter sostituire quelle immagini del 7 ottobre con scene di giovani che ballano spensierati, di letti caldi e sicuri per i nostri bambini e anziani, e di orti che tornano a promettere frutti.”

La giornata di commemorazione non è stata solo un momento per ricordare, ma anche per chiedere a gran voce la liberazione dei 101 ostaggi ancora nelle mani di Hamas. L’intervento della zia di una delle bambine rapite è stato particolarmente emozionante e ha lasciato un segno indelebile nei presenti.

“Il suo appello per la liberazione è stato davvero toccante,” ha detto il sindaco Gualtieri. “Siamo qui per esprimere solidarietà al popolo di Israele e condannare con fermezza il terrorismo feroce.”

Il sindaco ha concluso ribadendo il ruolo cruciale della comunità ebraica nella vita di Roma, dichiarando: “È terribile pensare che qualcuno debba sentirsi insicuro solo perché è ebreo. Il nostro dovere è fare tutto il possibile per garantire sicurezza e serenità agli ebrei romani.”

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙