8 Marzo all’insegna della sostenibilità

Sostenibilità è la parola che l’Assessorato capitolino alle Politiche della Sicurezza, Pari Opportunità e Attività Produttive ha voluto mettere in evidenza nella Giornata internazionale dei Diritti delle Donne.

Inteso come “proposizione di soddisfare le esigenze del presente senza compromettere la capacità delle future generazioni di soddisfare le loro”, il sostantivo femminile protagonista della mattinata di riflessione in Campidoglio ha indicato un interesse trasversale, dell’Amministrazione capitolina, a declinare al femminile lo sviluppo della città. Perché a Roma sia 8 marzo, sempre.

“Oggi celebriamo le donne: le loro conquiste, la loro determinazione, i loro successi, e rinnoviamo il nostro impegno contro le discriminazioni e la violenza di genere che ne vogliono ostacolare e contrastare la libertà, l’autonomia e il raggiungimento di una piena parità” ha dichiarato il sindaco Gualtieri.

“Ognuno di noi deve fare la propria parte, e in particolare le Istituzioni – ha sottolineato ancora – per sostenere l’indipendenza delle donne, la parità di genere, l’empowerment femminile e per difenderne i diritti, che ancora oggi sono attaccati e rischiano di essere messi in discussione. Purtroppo non siamo ancora una città e un Paese a misura di donna, e c’è ancora difficoltà da parte di troppi uomini ad accettare la libertà delle donne, l’eccellenza che sanno esprimere in tutti i campi. Bisogna rovesciare il punto di vista: una città e un Paese migliore partono da un impegno di noi uomini, in prima persona, per consentire alle donne di esprimere se stesse al meglio in ogni campo. Ogni giorno, le donne con la loro forza e il loro coraggio continuano a sfidare gli stereotipi e a trasformare il mondo. Solo insieme possiamo costruire un futuro più equo e inclusivo per tutte e tutti”.

Sulla parità di genere “molto è stato fatto ma ancora molto, purtroppo, si deve ancora fare, quando in Italia abbiamo il 45 per cento di donne tra i 20 e i 64 anni che non lavorano” ha commentato l’assessora alle alle Politiche della Sicurezza, Pari Opportunità e Attività Produttive Monica Lucarelli. “Abbiamo voluto parlare della parità di genere partendo dalla parola sostenibilità – ha sottolineato ancora l’Assessora – che spesso risulta una parola vuota. Attraverso il percorso con tutti i relatori che hanno partecipato al momento di riflessione in Campidoglio, abbiamo voluto parlare di competenze declinate anche al femminile, di formazione e di impegno attraverso le testimonianze di amministratrici delegate di importanti imprese nazionali che hanno raccontato la propria esperienza“.

Roma Capitale ha deciso di iniziare il percorso per la certificazione della parità di genere. “Questo denota – conclude Lucarelli – come amministrazioni pubbliche possano fare percorsi di stimolo e di modello ad altre amministrazioni e aziende”.

