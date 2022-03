8 Marzo – Bonessio: “Parità di genere obbligatoria per le società sportive concessionarie degli impianti comunali”

“È stata presentata oggi la Proposta di Deliberazione per la modifica dell’art. 10 – soggetti affidatari e requisiti di partecipazione – del Regolamento per gli impianti sportivi di proprietà comunale a firma del Presidente della X Commissione Sport, Benessere e Qualità della Vita Consigliere Comunale Ferdinando Bonessio. “Con questa proposta, non a caso depositata l’8 marzo, qualunque società sportiva voglia richiedere in concessione, o abbia già in gestione, un impianto sportivo di Roma Capitale dovrà garantire che il proprio Atto Costitutivo e il proprio Statuto rispettino criteri di accesso e di partecipazione basati sulla parità di genere – così dichiara Bonessio, Presidente della Commissione Capitolina Sport e presidente del Gruppo Europa Verde –.

Dopo i recenti servizi giornalistici che hanno reso noto come ancora nel 2022 alcune società e storici circoli sportivi romani abbiano un’organizzazione interna che limita la presenza di figure femminili, nei ruoli di Dirigente e componente del Consiglio Direttivo, non è più rinviabile l’adozione da parte dell’Assemblea Capitolina di una modifica del regolamento che imponga la parità di genere a tutte quelle associazioni che vogliono rapportarsi a Roma capitale nella gestione di impianti e servizi sportivi – prosegue Bonessio –.

Se questa proposta di Deliberazione sarà approvata, Roma capitale si adeguerà a quanto disposto dal Governo con il D.Lgs. n. 198/2021 (Riforma dello Sport), il cui articolo 3, c. 2, indica di “promuovere la pari opportunità delle donne nelle prestazioni di lavoro sportivo, tanto nel settore professionistico, quanto in quello dilettantistico”.

Per Roma si tratta di un obiettivo non più rinviabile, visto che il secondo rapporto sulla parità di genere del World Economic Forum (WEF, 2020) ci dice che nessun Paese al mondo ha colmato i divari di genere e in questa classifica globale, che copre 153 Paesi, l’Italia si posiziona addirittura al 76esimo posto.

I segnali, in tutte le attività sociali della nostra città, non sono così rassicuranti e per questo dobbiamo attuare un cambio di passo con delle azioni concrete anche nelle grandi comunità istituzionali locali come Roma Capitale che, oltre a fare propri i principi della Carta Europea dei diritti delle donne nello sport, deve promuovere in collaborazione con l’associazionismo sportivo, le istituzioni, interventi finalizzati alla reale diffusione della partecipazione delle donne, non solo all’interno di tutte le discipline sportive ma anche nella gestione dirigenziale delle stesse attività”.

