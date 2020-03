8 marzo, Garavini (IV): “Parità di genere, arma da sostenere contro violenza sulle donne”

“Calano gli omicidi, ma non quelli sulle donne. Un dato inquietante, che deve scuotere le coscienze. La violenza sulle donne si contrasta intervenendo alla radice del fenomeno. Realizzando una piena parità di genere. Garantendo alle donne il libero accesso al lavoro e la possibilità di essere economicamente autonome. L’indipendenza è la prima arma per spezzare il giogo che tiene legate alcune donne ai propri aguzzini. Per questo stiamo mettendo in campo tutte le misure previste dal Family Act della ministra Bonetti e finalizzate a favorire l’equilibrio dei ruoli all’interno della famiglia.

“Perché nessuna mamma sia più costretta a dover abbandonare la propria occupazione. Favorire la parità genitoriale vuol dire realizzare una società migliore nel suo complesso. E anche i bambini che crescono in un contesto familiare egualitario, un domani, saranno uomini rispettosi delle donne”.

È quanto dichiara la senatrice Laura Garavini, Presidente Commissione Difesa e Vicepresidente Gruppo Italia Viva – Psi.