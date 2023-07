80° anniversario dal bombardamento di San Lorenzo, iniziative nel II Municipio

È il 19 Luglio 1943 ore 11.03 e sulla verticale dello scalo merci San Lorenzo “Lucky Lady” sgancia le prime bombe.

Obiettivo: lo scalo e altri punti strategici. Dopo un primo passaggio, i 662 bombardieri statunitensi scortati da 268 caccia ricevono l’ordine di mirare alle nubi di polvere, al fumo e agli incendi, ma la zona si allarga sempre di più e ad ogni passaggio aereo grappoli di bombe investono in pieno il quartiere e centrano Piazzale del Verano. Gli ordigni offendono la Basilica Paleocristiana di San Lorenzo e le tombe del Cimitero, ponendo fine all’illusione della inviolabilità della città eterna.

Nel corso dei decenni il raid aereo del 19 luglio ha mantenuto intatta la sua capacità di infondere emozione e la ricorrenza è stata oggetto di un ininterrotto flusso commemorativo.

Oltre all’evento in memoria delle vittime, che si svolgerà nella mattinata del 19 luglio all’interno del Parco dei Caduti del 1943 alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ecco una sintesi delle iniziative in programma:

Dal 17 al 20 luglio 2023 nell’ambito della manifestazione culturale promossa dal Municipio “Estate a San Lorenzo 2022-2023” si svolge la seconda edizione di “La Piazza e la Storia” iniziativa che vede per tre giorni la presenza sul palco di Piazza dell’Immacolata di storici e docenti universitari. Le conferenze sono dedicate agli eventi del 1943.

*17 luglio ore 21: La Guerra dal Cielo – con Gianluca Fiocco, Umberto Gentiloni. Coordina Isabella Insolvibile;

*18 Luglio ore 21: Schermi di Guerra – con Ermanno Taviani, Maurizio Zinni. Coordina Alessio Gagliardi

* 20 Luglio ore 21: Roma in Guerra – con Tommaso Baris, Lidia Piccioni, Michela Ponzani. Coordina Marco De Nicolò

Dal 17 al 19 luglio Via dei Volsci 103/c ore 17 – 21 circa Laboratorio Lunarte – mostra reportage del progetto “Le mattonelle della libertà, una segnaletica nei luoghi della resistenza” realizzate con gli abitanti del quartiere per il 70° anniversario e ora riproposte.

18 luglio

* Via dei Latini 52 ore 18,30 presso la sede dell’Associazione Riachuelo – Pro Loco San Lorenzo con il patrocinio del Municipio Roma II: incontro con Luca Zevi, progettista del memoriale dedicato alle vittime del bombardamento. Intervengono Franco Fatigati, Università Sapienza di Roma e Claudio Garibaldi, Associazione di Mutuo Soccorso dei Vigili del Fuoco a cura di Rosella De Salvia e Giuseppe Teano; teatralizzazione, coro, di alcune parti del libro “Venti angeli sopra Roma” di Cesare De Simone, cronista del Corriere della Sera e del libro “La Storia” di Elsa Morante;

*Via dei Sabelli 70/72 ore 21.30 “Il palazzo bombardato racconta” videoproiezione delle testimonianze dei sopravvissuti con il patrocinio del Municipio Roma II, ANPI, Libera Repubblica di San Lorenzo e in collaborazione con Amnesty International, Parteciparte, Libere Sinergie;

19 luglio

* Parco dei Caduti del 1943 ore 10.25 – Il Sindaco Roberto Gualtieri, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, interviene alla cerimonia commemorativa in occasione dell’80° anniversario dei bombardamenti che devastarono il quartiere Tiburtino-San Lorenzo. Al termine degli interventi istituzionali sarà inaugurata la mostra di fotografie storiche e di opere di street art dal titolo 19 luglio 1943: San Lorenzo a 80 anni dal bombardamento.

*Basilica San Lorenzo fuori le Mura ore 12: inaugurazione della mostra storico-documentaria su iniziativa dell’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra ANVCG “Il grande bombardamento di Roma 19 luglio 1943 – San Lorenzo” nel chiostro della basilica; ore 17 -17.45 concerto della banda dell’Arma dei Carabinieri;

14.30 – 15 Officine in Via dello Scalo San Lorenzo 10/B con il patrocinio del Municipio Roma II: deposizione corona di alloro in presenza dell’Assessore Miguel Gotor, a seguire deposizione di una seconda corona di alloro nel piazzale antistante il Deposito Locomotive, inteventi RSA impianto e conclusione cerimonia.

Parco dei Caduti del 1943 ore 18 – 21 “Il coro e le parole” riflessione in parole e musica sulla guerra e sulla pace a cura dell’ANPI San Lorenzo;

“Giardino Verano” Piazzale del Verano ore 19 nell’ambito delle iniziative dell’Estate Municipale 2020-2023: giornata di memoria del bombardamento 19 luglio a San Lorenzo – selezioni artistiche e letture a cura di Rolando Galluzzi;

Piazza dell’Immacolata ore 20.30 prima rappresentazione del lavoro teatrale che celebra il lavoro di Padre Libero Raganella durante la guerra “Io Libero”, organizzata dal Comitato di Quartiere San Lorenzo e a cura dell’Associazione Ars in Urbe.