A 6 zampe nel Parco 2022, i vincitori

Dopo due anni di interruzione, a causa del Covid, il 2 giugno 2022 è ritornata la festa per i nostri amici a quattro zampe. E’ stata la ventesima edizione di «A 6 Zampe nel Parco», una bella iniziativa che onora il quartiere Tor TreTeste e che è nata ed è stata mantenuta con tenacia in tutti questi anni grazie alla passione dell’associazione Aida&A, a Il Giardino dei Demar, agli Amici del Parco e al sostegno di tanti amici volontari e degli sponsor.

I pini del parco hanno alleviato la grande calura registrata ieri, che comunque non ha scoraggiato l’entusiastica partecipazione al concorso per cani fantasia e di razza. Una manifestazione tesa a sostenere l’impegno straordinario dei volontari di Aida&A a favore degli animali e dell’ambiente.

Per i cani di razza sono stati premiati: 1° Cesare (un imponente Bovaro Bernese, anche se ancora cucciolo di 6 mesi), 2° Ymasch (un bellissimo Pastore Lagorai), 3° Amos (un elegante Pastore Belga, oltre che bravissimo cane da soccorso), 4° Cataleya ( una dolce cucciola di Border Colly), 5° Cesare (un irrequito Border Colly).

Per i cani fantasia: 1° Oliver, 2° Toby, 3° Hero, 4°Beck, 5°Whisky.

Le targhe ai vincitori sono state consegnate dal Responsabile della comunicazione di “Planet Solidarietà”, Daniele Sale, e dal Presidente del Consiglio V Municipio, David Di Cosmo, che ha rivolto alcune parole di plauso agli organizzatori e sottolineato l’impegno del Municipio per individuare nuove aree da riservare agli amici a 4 zampe.

Tutti i partecipanti hanno ricevuto un bel diploma a ricordo dell’iniziativa e copia del giornale Abitare A in cui, in un articola a pagina 8, è brevamente descritta l‘attività dell’Aida&A nel rifugio per animali “La grande Oasi” a Mazzano Romano.

Un grazie da parte degli organizzatori è stato rivolto da Riccardo, il bravo presentatore, che ha assolto con professionalità e verve il suo compito di conduttore, a tutti coloro che hanno partecipato con spirito amichevole contribuendo così al vero scopo dell’iniziativa, ovvero alla raccolta fondi e materiali (alimenti e coperte) destinati in aiuto alle strutture che offrono riparo e cure, non solo ai cani, ma a tanti animali abbandonati o sottratti ai maltrattamenti.