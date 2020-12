“A Babbo morto. Una storia di Natale” di Zerocalcare è il libro scelto dal Gruppo LAB

Lettori Attivi di Bibliopoint per Mercoledì 23 dicembre, ore 17:30. Per partecipare o assistere alla discussione del libro inviare una e-mail a bibliopointpietralata@gmail.com, sarete ricontattati per ricevere il link all’incontro.

Natale… i regali, il cenone, i parenti… ma ci avete mai pensato alle condizioni di lavoro dei folletti nella fabbrica di Babbo Natale? Zerocalcare sì, e vi racconta per la prima volta la scabrosa verità dietro al business della consegna dei regali. Bonus! Le anziane rider della Befana scioperano insieme ai minatori sardi (le cui miniere di carbone vengono chiuse perché nelle calze i bambini preferiscono trovare gli orsetti gommosi), per ottenere migliori condizioni di lavoro!