A balli e a canti, concerto di musica antica al Teatro Ivelise

Il 19 febbraio 2023 alle ore 19 presso il Teatro Ivelise, in via Capo d’Africa 8/12, l’associazione Vox in arte presenta il concerto di musica antica “A balli e a canti” con Michela Marconi (soprano) e Simone Vallerotonda (tiorba) al basso continuo.

Verranno eseguite arie musicali di Frescobaldi, Caccini, Monteverdi, con una sezione dedicata a Barbara Strozzi. Agli affascinanti madrigali amorosi si alterneranno danze sontuose del primo barocco.

Il programma conduce al centro del nuovo stile di canto monodico fiorito a partire dai primi anni del ‘600: il recitar cantando, dal quale sorgerà il melodramma. È la grande vocalità italiana che esplode tra il XVII e il XVIII secolo, dispiegando ai livelli massimi le possibilità tecniche ed espressive della voce umana, creando nel pubblico “meraviglia e stupore “.