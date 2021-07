A Centocelle imbruttita dai rifiuti

Questa mattina dei rumori mi hanno svegliato prima delle 6. Rumori in strada di trattori che andavano al Parco Palatucci, operai con decespugliatore, operai che caricavano camioncini di tronchi e rami già ammassati nel parco da tempo.

Ho realizzato, oggi è il 6 luglio. ho deciso di non correre nel parco e di andare in bicicletta a fare il cronista / fotografo altrove. Ho preso spunto dal mio amico che ieri sera mi parlava di Centocelle: attraente per i bar, ristoranti, birrerie, vinerie, e però imbruttita dall’immondizia accatastata dietro ai cassonetti.

A Centocelle sono nato, come tutti in quegli anni, alla Clinica Guarnieri e le 4 foto che allego: piazza dei Mirti, stazione di Centocelle, pratoni e campagne di fronte alla Torraccia, via delle Robinie, rappresentano perfettamente i miei ricordi.

Ho preso un caffè a via dei Castani e sono partito da piazza degli Iris, dove c’è il mercato coperto e l’ufficio di Zona AMA, foto, obiettivo non gli esercizi commerciali di Centocelle ma i “dietro secchioni dell’immondizia” al massimo in un raggio di un km quadrato, per rimanere vicino all’ufficio di competenza AMA.

Elenco tutte le vie e allego tutte le foto corrispondenti.

Riscontrerete nelle foto anche un giaciglio con dependance per la notte in un piccolo giardino a piazza dei Pini e una scopa: una scopina (o operatrice ecologica che dir si voglia) ci stava pulendo sotto i secchioni a via delle Acacie. Quello il suo tecnologico arnese di lavoro nella Capitale d’Italia. Per privacy non ho fotografato l’operatrice che aveva la divisa, quindi non una comparsa.

Piazza degli Iris

Via dei Faggi

Via delle Azalee

Via dei Faggi, angolo via Castani

Via dei Frassini

Via dei Glicini

Via delle Robinie

Via Tor de’ Schiavi

Piazza dei Pini, anche il giaciglio

Via Filippo Arena, senza cartello toponomastico

Perché sono andato in trasferta, lasciando il mio parco quotidiano?

La risposta alla vostra immaginazione, con tutto il rispetto per…. la musica del Maestro Morricone.